台灣沒受邀！2020環太平洋軍演艦隊規模縮水

由10個國家海軍參與的2020環太平洋軍事演習（RIMPIC）17日登場，美軍太平洋艦隊今（24）日發布參演各國艦艇於21日編隊航行照片，因受疫情影響，相較上一次（2018年）環太平洋軍演規模明顯縮水。

美軍太平洋艦隊司令阿基里諾（John C. Aquilino）在RIMPIC官方臉書上表示：「志同道合的各國齊聚環太平洋軍演，支持自由、開放的印太。各國都希望能在遵守國際法與聯合國海洋法公約（UNCLOS）下，自由進出經濟所高度仰賴的印太海、空。」

兩年一度的環太平洋軍演自1971年開始，今年邁入第27屆。RIMPAC臉書上貼文指出，2020環太平洋軍演從8月17到31日在夏威夷周邊水域登場，今年有來自10國的22艘艦艇、一艘潛艦與5300多名官兵參與演習。

環太平洋軍演旨在培養美國與盟邦間的軍事夥伴關係，2020環太平洋軍演原本計畫邀請多達30國、超過50艘各式水面艦與潛艦、200多架飛機及2萬5000人參演，但是受到新冠肺炎影響，參與演習國家、演習項目都縮水。2018環太平洋軍演，當時共有25國、45艘艦艇在美軍航艦率領下展現龐大海上編隊陣容，但今年僅由美軍兩棲攻擊艦率領參演艦隊。

中國大陸則是繼2018年之後，再度被排除在外。

美國參議院雖然在7月通過「2021財政年度國防授權法」，國會意見建議邀請台灣參與

兩年一度的

環太平洋軍演。但是今年

國軍仍未獲美國邀請參加

環太平洋軍演。國防部曾表示，

未來在有助區域穩定和平，確保國家利益，符合軍事戰略及整體防衛構想前提下，審慎評估參加環太軍演，並以循序漸進方式，爭取以觀察員身份參與觀摩聯合計畫作為與人道救援等重點科目。