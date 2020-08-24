🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

台灣沒受邀！2020環太平洋軍演艦隊規模縮水

記者呂炯昌/綜合報導
calendar_today2020-08-24 16:29:38update2020-08-24 16:32:11

▲2020環太平洋軍事演習（RIMPIC）8月17日登場，美軍太平洋艦隊24日發布參演各國艦艇於21日編隊航行照片。（圖／RIMPIC臉書）
▲2020環太平洋軍事演習（RIMPIC）8月17日登場，美軍太平洋艦隊24日發布參演各國艦艇於21日編隊航行照片。（圖／RIMPIC臉書）
由10個國家海軍參與的2020環太平洋軍事演習（RIMPIC）17日登場，美軍太平洋艦隊今（24）日發布參演各國艦艇於21日編隊航行照片，因受疫情影響，相較上一次（2018年）環太平洋軍演規模明顯縮水。

美軍太平洋艦隊司令阿基里諾（John C. Aquilino）在RIMPIC官方臉書上表示：「志同道合的各國齊聚環太平洋軍演，支持自由、開放的印太。各國都希望能在遵守國際法與聯合國海洋法公約（UNCLOS）下，自由進出經濟所高度仰賴的印太海、空。」

兩年一度的環太平洋軍演自1971年開始，今年邁入第27屆。RIMPAC臉書上貼文指出，2020環太平洋軍演從8月17到31日在夏威夷周邊水域登場，今年有來自10國的22艘艦艇、一艘潛艦與5300多名官兵參與演習。

環太平洋軍演旨在培養美國與盟邦間的軍事夥伴關係，2020環太平洋軍演原本計畫邀請多達30國、超過50艘各式水面艦與潛艦、200多架飛機及2萬5000人參演，但是受到新冠肺炎影響，參與演習國家、演習項目都縮水。2018環太平洋軍演，當時共有25國、45艘艦艇在美軍航艦率領下展現龐大海上編隊陣容，但今年僅由美軍兩棲攻擊艦率領參演艦隊。中國大陸則是繼2018年之後，再度被排除在外。

美國參議院雖然在7月通過「2021財政年度國防授權法」，國會意見建議邀請台灣參與兩年一度的環太平洋軍演。但是今年國軍仍未獲美國邀請參加環太平洋軍演。國防部曾表示，未來在有助區域穩定和平，確保國家利益，符合軍事戰略及整體防衛構想前提下，審慎評估參加環太軍演，並以循序漸進方式，爭取以觀察員身份參與觀摩聯合計畫作為與人道救援等重點科目。

關鍵字

海軍 RIMPAC 國防部 環太平洋 軍演 新冠肺炎

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽