巷仔內／時代力量連環爆　背後有他黨勢力操作？

對外，前黨主席徐永明涉嫌收賄，遭到黨中央停權後自行退黨。對內，也因為徐永明涉貪一事，引發時力第二波出走潮，三位縣市議員宣布退黨，他們分別是台北市議員林穎孟、黃郁芬，以及苗栗縣議員曾玟學。不過這回，曾玟學矛頭指向創黨元老「黃國昌」。
黃國昌在時代力量內具有極大的影響力，已經是公開的秘密；而這次曾玟學退黨，又牽扯出另一項時代力量黨內心照不宣、或是傳統政黨都會有的制度：配票。這也讓歷經徐永明退黨後，代理黨主席邱顯智為了彰顯時代力量改革決心，而宣布改選的決策委員選舉，再次蒙上國昌派集權的陰影。
時代力量從原本多元精神，走到現在被外界戲稱「國運昌隆」黨，脈絡其來有自。從創黨初期，時代力量還是多名領袖共同決策，內部不泛當初親綠與非綠背景的學運人士，在黨內路線上本來就會有所歧異。不過這鍋沸騰的水，當初硬生生被黃國昌「不做小綠」的宣告給掀了蓋，也醞釀了黨內的第一波出走潮。
自此之後，時代力量「國昌派」聲勢大起，也讓留在黨內期望改革的「親綠派」，或是原本不想靠哪邊站的「中間派」，在黨內發生爭議時，都遭到國昌派的打壓或貼標籤，輕則無法在黨內獲得發聲機會，重則在選戰時無法獲得資源，進而喪失政治舞台。也因此讓黨內不滿「國昌派」的聲浪不斷上升。
不過事情總有兩面說法，知情人士透露，現階段「國昌派」崛起，或許不失為時代力量的另一種改革。
黨內人士表示，黃國昌自始至終是想維持時代力量的主體性。他不排斥與民進黨互相合作，但在部份政治性議題上，時代力量還是得有自己的論述。而隨著時間推移，民進黨內各派系勢力，開始想藉由蠶食鯨吞的方式，企圖分化甚至併吞時代力量。黃國昌身為創黨元老，為了不讓時代力量被瓦解，黨內只好越來越專制。知情人士指出，時代力量的8月風暴，就是有人想藉由製造內部紛爭的手段，企圖重擊甚至瓦解時代力量，該人士更爆料，這股勢力若追根溯源，矛頭將指向民進黨內某派系。
總歸而言，台灣的政黨政治，現階段仍無法乘載能與藍綠抗衡的第三勢力存在。而時代力量在這波風暴下，究竟是能夠破繭重生，找到自己的定位在台灣政壇長久立足？還是在藍綠瓜分下，黨內無法化解歧異因而泡沫化？也在在考驗著現階段領導時代力量的黃國昌，一舉一動與決斷。