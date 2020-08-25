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兩岸除對撞沒其他選項？吳斯懷控蔡政府放任緊張情勢發展

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-25 10:21:46

▲國民黨立委吳斯懷批評蔡政府一面倒地靠向美國，甚至把所有提醒台海間兵凶戰危的人都打成「卑躬屈膝」，若再放任情勢發展，恐還沒等國軍上場，就Game Over了。 (圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝)
▲國民黨立委吳斯懷批評蔡政府一面倒地靠向美國，甚至把所有提醒台海間兵凶戰危的人都打成「卑躬屈膝」，若再放任情勢發展，恐還沒等國軍上場，就Game Over了。 (圖／NOWnews資料照，記者呂炯昌攝)
總統蔡英文與前總統馬英九，近日來針對兩岸和平安全等議題隔空打起口水戰，加上中、美間軍演頻繁，兩岸關係日漸緊張，國民黨立委吳斯懷於臉書發文稱「兩岸除了對撞沒有其他選項嗎？」，批評蔡政府一面倒地靠向美國，甚至把所有提醒台海間兵凶戰危的人都打成「卑躬屈膝」，若再放任情勢發展，恐還沒等國軍上場，就Game Over了。

吳斯懷表示，近日兩岸硝煙似乎越演越烈，但他認為國內政治亂鬥才是亂源，而人民無感才是真正的危機。吳斯懷反問，兩岸除了對撞沒有其他選項嗎？兩岸除了戰爭威脅就沒有其他危機嗎？兩岸一旦開戰其他部會、全國人民都沒事嗎？兩岸戰爭只是國軍的責任嗎？

吳斯懷說，前後任總統近日針對兩岸間議題開始對嗆，前總統馬英九無法接受蔡英文選擇錯誤國家路線，輕率把國家推到戰爭邊緣；現任總統蔡英文則發動府院黨齊轟，抨擊馬英九身為前國家元首，竟和中共政府唱和，一起用戰爭威脅台灣人民，悖離台灣主流民意與國際現實。

吳斯懷批評，蔡政府一面倒地靠向美國，引用美國許多「口惠而實不至」的政策，誤導台灣民眾產生錯覺，認為台海發生戰爭，美國一定援台，因此她把所有提醒台海兵凶戰危的人都打成「卑躬屈膝」。

同時，吳斯懷也引述一篇中國時報的投書文章，指出若北京狠下心來禁止進口台灣產品進口，就可能會讓台灣一年至少700億元美元的貿易順差完全消失，屆時台灣挺得下來嗎？

然而，在這樣的狀況下，吳斯懷認為似乎只有國防部感受到情勢險峻，積極備戰，且一再強調，國軍本「不挑釁、不示弱」的原則，強化各項戰備整備，以達到「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」目標，但話鋒一轉，吳斯懷反問國安高層，其他部會準備好了嗎？像是外交戰、經濟戰、網路戰、心理戰、國家基礎設施防護、能源危機（天然氣儲量）的這些威脅，都不是國防部主責業務。

吳斯懷質疑，蔡英文總統說不需要「卑躬屈膝」，那有尋求對等、尊嚴、對話的空間嗎？更憂心若再放任情勢發展，「會不會還沒等國軍上場，就Game Over？」。

關鍵字

台海和平 兩岸關係 馬英九 蔡英文 吳斯懷

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