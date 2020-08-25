保護總統免被斬首　憲兵加購21輛30機砲雲豹甲車

國防部今（25）日舉行「CM34 30機砲裝步戰鬥車研發產製報告」記者會，報告CM34 30公厘鏈砲雲豹甲車研發進展。軍備局獲管處處長游玉堂少將表示，CM34主要武器係裝配美造30公厘MK44鏈砲，有效射程2,000公尺，具高射擊精度及殺傷力，瑞士、芬蘭及美國等先進國家輪型甲車均配置同型鏈砲。
游玉堂指出，砲塔觀瞄系統裝配高解析度攝影機、紅外線熱像儀及雷射測距儀，晝夜均可實施目標物偵搜，使武器系統具備全天候作戰能力、雷射測距儀配合彈道計算系統，使MK44鏈砲具備精準打擊能力、砲塔伺服系統具雙軸穩定功能，可提供優異的行進間動態射擊能力。
在量產進度方面，CM34 30機砲裝步戰鬥車規劃產製305輛，107年（2018年）12月12日下達量產決心，108至112年執行量產任務。去（108）年已完成年度32輛交裝。今（109）年第一批6輛已於6月11日完成交裝任務，後續將於10、11月底分別完成30輛及18輛產製解繳。
在國防自主經濟效益方面，軍方官員指出，CM34 30機砲裝步戰鬥車量產305輛，投資國內產製278億元，預估30年投入120億元維持費，促使國內廠商投資建立產能，帶動供應鏈成長，預估30年內可創造995億產業效益。申請模組或元件縮短維修期程維持高妥善率，評估可每年撙節維持費1億元。
媒體詢問原先軍方預計採購284輛，為何增加至305輛？游玉堂表示，CM34研發成功後火力強大，經檢討衛戍區的需求，憲兵決定增購21輛。