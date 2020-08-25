傳F-16接替IDF進駐澎湖　國防部：不便說明作戰規劃

兩岸關係持續緊張，共軍加強對台施壓力道，共機一度飛越海峽中線，媒體報導，國防部規劃改派F-16戰機駐防澎湖。國防部表示，關於兵力運用及配置，事涉作戰規劃，不便作詳細說明。

國防部今（25）日例行記者會上，媒體詢問前總統馬英九日前表示「共軍攻台首戰即終戰」，國防部有何回應？發言人史順文表示，國防部不容許共軍侵門踏戶威脅國家安全，任何的判斷跟評估都不應該低估國軍捍衛國家安全的決心。





另外，媒體報導，共機頻繁飛越海峽中線，國軍已備妥三模式應戰，以台灣防空飛彈部署密度之高的層度，「足以讓共機死得很難看，根本無法飛回中國。」史順文對此表示，當共機進入防空識別區時，國軍提高警覺、嚴密監控，秉持不挑釁、不怯敵，越接近本島越積極處置的原則，依照國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，派遣適當兵力，實施廣播驅離、攔截、警戒、防空飛彈監控等應處作為，確保領空安全。





史順文進一步指出，當遭受明確威脅時，譬如遭受到攻擊，在判斷上已經有明確的攻擊行為時，才會評估行使自衛權，並且在獲得授權後才執行。





另外，媒體報導，國軍澎湖「天駒任務」將於9月告一段落，派駐澎湖的IDF經國號戰機將調回台灣本島，但是考量中共加強對台施壓力道，共機一度飛越海峽中線，國防部規劃改派F-16戰機駐防澎湖。對此，史順文回應表示，關於兵力運用及配置，事涉作戰規劃，不便作詳細說明。





每年4到9月，天候狀況有利戰機執行任務，因此共機經常利用這段時間在海峽中線以西密集從事飛行訓練。為了縮短預警時間，保護台海空防安全，空軍天駒部隊1964年開始進駐澎湖，要求接獲升空命令後5分鐘內就必須起飛，天駒部隊戰機進駐澎湖馬公機場後，民用機場就變身軍民共用機場，軍機與民航機都必須協調跑道使用順序，以配合戰備任務。



