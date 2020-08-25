連勝文影射蔡英文「好戰者變英雄」倡議和平者卻砍頭

連勝文表示，從古至今，當一個國家或團體面臨外部的挑戰與威脅時，內部喊打殺的人，總是聲音比較大，甚至可以成為英雄。在現代的台灣社會，蔡英文就是藉此把自己變為「辣台妹」，逆轉勝贏得總統大選。
相反的，主張和平的人，必須確保國家利益並同時避免戰火，困難度極高，因此在過程中往往裏外不是人，甚至成為千夫所指。在現代的台灣，就變成「賣台」。
連勝文建議大家去看一部韓國電影《南漢山城》，電影改編自真實故事，時間點在明朝末年的朝鮮王國。當時朝鮮是大明藩屬，與明朝關係深厚。在神宗萬曆年間，大明還曾兵援朝鮮，協助朝鮮驅趕豐臣秀吉的日本侵略，挽救朝鮮免於滅國，因此朝鮮上下對明朝充滿感情。
但之後大清崛起成為新霸權，挑戰大明，大清於是要求朝鮮斷絕與明朝的宗主關係，改侍大清，但朝鮮不從，大清即刻出兵，不到十天，就占領當時的首都漢陽，當時大明已經自身難保，朝鮮王只能逃往南漢山城。
連勝文指出，電影中有兩幕，一幕是主張打仗的人，受到英雄式的擁戴；而主張以和平方式維持朝鮮獨立自主的人，卻被眾多儒生要求朝鮮王把他砍頭，最後當然是打仗。結果下一幕，就是朝鮮王以極為屈辱的方式投降，幾乎滅國。
連勝文表示，他過去在國民黨內與馬前總統不是同一掛，但是這一次他完全同意馬的看法，那就是蔡英文和民進黨，已經把台灣帶進一個兵凶戰危，也可能是自823砲戰以來最危險的時刻。
連勝文說，避免台灣捲入戰火，並不是因為屈服於中共的脅迫，而是不想看到台灣人在戰場上，如同電影所呈現的畫面，最後血肉模糊、身首分離。
連勝文表示，大家有空可以看看這部電影，「好戰者成英雄、和平者遭砍頭」，或許會跟他有一樣的感觸。