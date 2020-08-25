防疫第一線「被要求寫遺囑」！醫揭美國慘況：台灣該慶幸

台灣近期因為是否該針對新冠肺炎採取「入境普篩」發生爭辯，由於最近國內境外移入及疑似本土感染的案例層出不窮，前衛生署長楊志良與葉金川就以德國為例質疑中央現行政策。對此，重症醫陳志金就在臉書透露一早與美國同業友人的對話，提及在美國醫療人員都被要求先寫好遺囑，讓他忍不住感慨台灣人的「歲月靜好」是因為有這些防疫醫療人員在負重前行。

今（25）早陳志金醫師就在自己的臉書《Icu醫生陳志金》貼出兩則對話紀錄，其中一篇是與他在美國行醫的朋友聊天的內容，對話紀錄就顯示陳志金先是關心美國的疫情狀況，對方卻表示當地疫情不見好轉跡象，醫護人員都只能「繼續咬緊牙關撐下去」，隨後提到季節即將進入流感來襲的秋天，擔心屆時流感加上新冠肺炎會超過美國醫療人員的負擔。

此外，在美國的同行友人也指出分享現在這些當地第一線的醫療人員也被要求「先寫遺囑」，甚至能夠每隔兩個月就可以更新一次，讓陳志金也忍不住大喊「這麼誇張」；他也分享另一篇在德州的台灣醫療人員經驗談，內文就提到美國疫情越發嚴重，不光是大量年輕人住院，甚至在德州醫院都已經滿了，「有一些病人保險公司與醫院已經放棄進入ICU」，就連他自己也跟著同事們去更新了遺囑。

▲美國第一線醫療人員被要求先寫好遺囑一事，讓陳志金感嘆「太感傷了」。（圖／翻攝自臉書《Icu醫生陳志金》）

對此，陳志金就感嘆台灣人是真的很幸福，在慶幸可以繼續吵吵鬧鬧的同時，「別忘了感激那些努力付出的人，更不要去澆熄這些防疫醫療人員的熱血！你的歲月靜好，是因為有人在負重前行啊」。

▲陳志金在臉書貼出與美國友人的對話紀錄，坦言台灣現在很幸福了。（圖／翻攝自臉書《Icu醫生陳志金》）

事實上，全球新冠肺炎確診人數已逾2300萬人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今接受媒體採訪時也針對台灣入境普篩疑慮表示，目前全面普篩可能會出現偽陰性、偽陽性的結果，導致台灣醫療人員負荷過重；同時也肯定新冠肺炎流感化的可能性有增高趨勢，但提到該如何因應此現象，他則回應過去面對流感都只到要如何防疫、要如何施打疫苗，目前面對新冠肺炎，現在談還是言之過早。（編輯：楊智傑）