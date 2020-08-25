🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

防疫第一線「被要求寫遺囑」！醫揭美國慘況：台灣該慶幸

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 16:26:27

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）早接受採訪時表示新冠肺炎有流感化趨勢，也提到台灣不適合採取入境普篩。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）早接受採訪時表示新冠肺炎有流感化趨勢，也提到台灣不適合採取入境普篩。（圖／指揮中心提供）
台灣近期因為是否該針對新冠肺炎採取「入境普篩」發生爭辯，由於最近國內境外移入及疑似本土感染的案例層出不窮，前衛生署長楊志良與葉金川就以德國為例質疑中央現行政策。對此，重症醫陳志金就在臉書透露一早與美國同業友人的對話，提及在美國醫療人員都被要求先寫好遺囑，讓他忍不住感慨台灣人的「歲月靜好」是因為有這些防疫醫療人員在負重前行。

今（25）早陳志金醫師就在自己的臉書《Icu醫生陳志金》貼出兩則對話紀錄，其中一篇是與他在美國行醫的朋友聊天的內容，對話紀錄就顯示陳志金先是關心美國的疫情狀況，對方卻表示當地疫情不見好轉跡象，醫護人員都只能「繼續咬緊牙關撐下去」，隨後提到季節即將進入流感來襲的秋天，擔心屆時流感加上新冠肺炎會超過美國醫療人員的負擔。

此外，在美國的同行友人也指出分享現在這些當地第一線的醫療人員也被要求「先寫遺囑」，甚至能夠每隔兩個月就可以更新一次，讓陳志金也忍不住大喊「這麼誇張」；他也分享另一篇在德州的台灣醫療人員經驗談，內文就提到美國疫情越發嚴重，不光是大量年輕人住院，甚至在德州醫院都已經滿了，「有一些病人保險公司與醫院已經放棄進入ICU」，就連他自己也跟著同事們去更新了遺囑。

▲陳志金在臉書貼出與美國友人的對話紀錄，坦言台灣現在很幸福了。（圖／翻攝自臉書《Icu醫生陳志金》）
▲美國第一線醫療人員被要求先寫好遺囑一事，讓陳志金感嘆「太感傷了」。（圖／翻攝自臉書《Icu醫生陳志金》）
對此，陳志金就感嘆台灣人是真的很幸福，在慶幸可以繼續吵吵鬧鬧的同時，「別忘了感激那些努力付出的人，更不要去澆熄這些防疫醫療人員的熱血！你的歲月靜好，是因為有人在負重前行啊」。

▲陳志金在臉書貼出與美國友人的對話紀錄，坦言台灣現在很幸福了。（圖／翻攝自臉書《Icu醫生陳志金》）
▲陳志金在臉書貼出與美國友人的對話紀錄，坦言台灣現在很幸福了。（圖／翻攝自臉書《Icu醫生陳志金》）
事實上，全球新冠肺炎確診人數已逾2300萬人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今接受媒體採訪時也針對台灣入境普篩疑慮表示，目前全面普篩可能會出現偽陰性、偽陽性的結果，導致台灣醫療人員負荷過重；同時也肯定新冠肺炎流感化的可能性有增高趨勢，但提到該如何因應此現象，他則回應過去面對流感都只到要如何防疫、要如何施打疫苗，目前面對新冠肺炎，現在談還是言之過早。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

德國 入境普篩 陳志金 全球疫情 陳時中

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

[PR]七夕情人節看什麼？　盤點８部「真愛」系浪漫電影

七夕情人節看什麼？　盤點８部「真愛」系浪漫電影

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽