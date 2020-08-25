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捷克議長政大、立院演講　外交部：防疫比美日政要更嚴格

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-25 15:10:22update2020-08-25 15:40:28

▲捷克參議院議長韋德齊訪台，將接受立法院頒贈國會外交獎章。 (圖/記者吳承翰攝)
▲捷克參議院議長韋德齊訪台，將接受立法院頒贈國會外交獎章。 (圖/記者吳承翰攝)
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）伉儷應立法院長游錫堃邀請，將於30日至9月4日率團訪台，訪團人數達90人，由於不需要隔離檢疫14天，新冠肺炎防疫措施引發關注。外交部今（25）日表示，對全團三次採檢的高頻率做法是比近期美、日政要訪台更高規格的防疫措施。


韋德齊議長此行將率領捷克參院領袖階層來訪，包括參議院首席副議長魯斯基卡（Jiří Růžička）、外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）、衛生委員會主席康特（Lumír Kantor）及資深參議員西拉爾（Petr Šilar）、艾斯尼班納蘭（Lumír Aschenbrenner）、戈蘭（Tomáš Goláň）及斯托爾（Pavel Štohl）等人。布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）、捷克科學院副院長、大學校長、布拉格愛樂樂團總監等學術、研究機構、文化界、企業界暨媒體代表等，全團約90人，為捷克自1989年絲絨革命和平轉換為民主國家後，訪台最高階層的訪問團。原規劃一同訪台的已故捷克參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的遺孀因爲健康因素，必須依照醫生指示休養，本次無法參團。
 
據了解，訪台期間韋德齊議長等人將晉見蔡英文總統，拜會立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、科技部長吳政忠、文化部長李永得，並接受立法院頒贈國會外交獎章，出席台捷經貿投資論壇開幕等。韋德齊議長並將於政治大學及立法院共發表二場重要演講，表達對自由、民主及兩國經貿合作的看法。
 
外交部指出，台灣與捷克民主發展歷程相近，共享民主、自由及人權等普世價值。捷克為台灣廠商在中東歐地區的重要生產及研發基地，在高科技及醫療防疫等領域具龐大合作利基。此行將可進一步促進臺捷雙方在經貿投資、科技醫療、觀光文化等領域的合作互動。
 
針對防疫措施，外交部表示，韋德齊議長團來訪，已與中央流行疫情指揮中心密切協調，對全團三次採檢的高頻率做法是比近期美、日政要訪台更高規格的防疫措施，此外全團包機來回沒有中轉風險、落實分流管制及實名制；住宿旅館採取分流、分層及專用等措施。我國政府將以最高的標準做好各項防疫工作，以兼顧防疫及訪問效果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

捷克 立院 政大 新冠肺炎 陳時中 游錫堃

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