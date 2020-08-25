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鍾肇政喪禮市府買單　林正峰：對得起所有市民嗎？

記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-08-25 15:52:05

▲林正峰怒批客家事務局長何明光，創下台灣首例由政府補助喪葬費用買骨灰罈，並質問何明光，「你對得起我們所有的市民嗎？」（圖／翻攝桃園市議會直播）
▲林正峰怒批客家事務局長何明光，創下台灣首例由政府補助喪葬費用買骨灰罈，並質問何明光，「你對得起我們所有的市民嗎？」（圖／翻攝桃園市議會直播）
桃園市議會今(25)日由文化局以及客家事務局進行工作報告，國民黨市議員林正峰針對客家大老鍾肇政喪禮，居然是由客家文化基金會支付高達95萬喪葬費用提出質疑；林正峰氣憤指出，「市政府全包喪葬業務喔？還是全國第一首創的啊！你對得起我們所有的市民嗎？」

林正峰表示，同樣是國寶級的客家山歌之后賴碧霞過世時也是在鄭文燦主政時代，她(賴碧霞)也有這樣的待遇嗎？兩人待遇不同啊！林正峰還問客家局長何明光，「你們客家事務局有編列喪葬補助費嗎？」何回答是用基金會，以採購法第四條，不到1百萬直接議價來處理，林正峰表示，12萬的骨灰罐可以政府出嗎？

林正峰說，買棺木、骨灰罐、家屬若沒有錢可以申請喪葬補助，那是民政局的事，桃園市這麼偉大喔？市政府全包喪葬業務喔？還是全國第一首創的啊！林並表示，他(指鍾肇政)有貢獻我支持，市府辦音樂會追思會我都支持！但買骨灰罐、清洗費用、所有人員抬棺費都市政府出，不合邏輯吧？  

市議員黃婉如也表示，這種辦喪事應該是自己家裡人，子孫來辦，黃婉如表示鍾老子孫滿堂，他們一定希望能辦的很風光，也屬於自己家族希望的格局，但基金會這樣是在拍馬屁嗎？黃婉如對何明光一人同時擔任客家事務局長、又兼任客家文化基金會執行長表示，「你當局長又當執行長，錢這個口袋進，那個口袋出，隨便你去用。」

▲牛煦庭也貼出PTT留言表示，這次補助鍾老喪葬費用95萬，讓鍾老受辱了！（圖／翻攝桃園市議會直播）
▲牛煦庭也貼出PTT留言表示，這次補助鍾老喪葬費用95萬，讓鍾老受辱了！（圖／翻攝桃園市議會直播）
市議員牛煦庭也點名副市長李憲明，桃園市有「國寶級人士喪葬補助辦法嗎？」牛並表示，今天上午這個題目已經被放上PTT，「由政府來出喪葬費，這很『客家』！」牛煦庭說，「覺得鍾老被汙辱了，客家人連棺材都要政府出！」。牛煦庭質疑，標準何在？如果沒辦法清楚說明，那就是裙帶！

市議員舒翠玲表示，客家事務局長何明光說是依法行政，但依的是政府採購法，但這次支付鍾肇政喪禮費用95萬元，卻恰好是低於政府採購法的限制，低於100萬元以下，支付了95萬元，不必公開招標，恰巧是「規避」了政府採購法，舒翠玲強調，如果客家局認為鍾老非常棒、值得補助，應該訂出一個辦法，任何人符合這個條件都可以適用這個補助辦法，而不是如此自由心證。

關鍵字

喪葬費用 客家文化基金會 客家事務局 鍾肇政 何明光

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