首場市政會議談橋科　陳其邁：市政不要做半套

羅達生指出，橋頭科學園區專案推動小組正式成立，將在本週儘快召開第一次會議，希望這個橋頭科學園區在110年能夠選定、進駐，在這樣的期待下，包括二階環評的期程、區段徵收、還有聯外道路的施作等，勢必需要更有效率的做法，這些問題會在第一次會議的時候，請各局處就當前的困難做初步的盤點。
新市府第一次的市政會議，第一場專案報告即由新上任的經發局長廖泰翔擔綱，宛如是一場開學隨堂考？廖泰翔則說，其實還好，第一天上班就是要緊緊緊、衝衝衝，其實在像昨天從早上8點到晚上8點，一直都是沒有停過的會議，第一次市政會議中讓他印象深刻的是，因為很多期程都希望提前，可以看到各個局處及都非常的積極，完全可以感受到高雄市政府有動起來的感覺，很高興所有的局處都願意一起「兩年拚四年」；而對於經發局長廖泰翔的市政專案報告處女秀，陳其邁則笑說「非常好」。
媒體也問到對於前韓市府推動的軍事觀光是否會繼續，陳其邁認為，任何有益於觀光的都會全力來推動，來吸引更多的人來高雄，經了解執行上有一些狀況，造成說不管是行銷、行程配套、交通的安排都有一些問題，我們全力來做調整。
陳其邁也指出，很多軍校都在高雄，確實是高雄的特色之一，但是做「就要把它做好，不要做半套」，他也請副市長史哲整合局處資源「要做到好」，不要做到一半就夭折做不下去「這樣不好」；至於建業新村的以住代護，陳其邁認為這是一個好的政策「會繼續辦」；而輕軌二階是否有進一步的方向？陳其邁則說，這主要是林欽榮副市長負責，目前在整合包括居民的意見，跟整個工程的技術、捷運的機電系統都要做一些調整。