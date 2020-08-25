德國普篩真喊卡？他一看國外報導愣住　「暗黑真相」曝光

呂謦煒貼文指出，在《明鏡周刊》中，漢堡市長曾薛爾（Peter Tschentscher）確實批評現在德國衛生部長詹斯斯潘（Jens Spahn）的做法「嚴重錯誤」，而德國現行做法是，民眾搭機返國，必須持在國外檢驗的陰性證明，或者在機場做免費篩檢。
曾薛爾的想法是，認為就算民眾提出在國外做的陰性證明，但民眾也可能在進行檢測後甚至搭飛機時被感染，認為若沒有隔離，這種作法不會奏效；所以曾薛爾提出的建議，從高危險地區返回德國的人必須「至少隔離5天再進行檢測，只有這項測試是陰性，才允許他們再次與人互動」他也認為由國外回來的人自己付檢測費是合理的，他們自己應該負起這個風險。
而德國衛生部長詹斯·斯潘（Jens Spahn）為了補破網提出建議，在旅客返國後5-7天進行「第二次篩檢」，但此政策讓漢堡市長曾薛爾認為不妥，他認為這其實是將檢測工作與成本加倍（哪有人入境前做一次檢驗，入境後還是要隔離，然後還是要再做一次檢驗？）應該要把檢驗能量留給有用且必要的檢測。
所以意思是漢堡市長認同，從高危險區返國的人要全面普篩，但批評「民眾居家檢疫後做第二次篩檢」，這才是漢堡市長批評德國政策「嚴重錯誤」的真正主張，根本不是全面指普篩是「嚴重錯誤」。
呂謦煒提到，媒體操作境外新聞，已經不是一次兩次，讓這種假訊息誤導台灣民眾，對我們的言論自由與民主法治究竟是好是壞？「媒體識讀」很重要，大家應該多學學，多批判性看待媒體報導，才不會被媒體或政黨帶著走。（編輯：張嘉哲）
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