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德國普篩真喊卡？他一看國外報導愣住　「暗黑真相」曝光

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-25 17:10:06

▲歐洲國家迎來第二波新冠肺炎疫情，近日德國因實施普篩導致醫療資源崩潰，引發國際關注。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲國家迎來第二波新冠肺炎疫情，近日德國因實施普篩導致醫療資源崩潰，引發國際關注。（示意圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎持續蔓延全球，不少國家都迎來第二波疫情，其中位處歐洲地區的德國，在8月8日時宣布「舉凡從疫情高風險地區回國者，一律強制篩檢」但兩個禮拜過去，卻傳出醫療資源負荷不了，瀕臨崩潰的現象，引來德國漢堡市長的批評，更傳出普篩政策將喊卡。對此，國民黨前青年團長呂謦煒在臉書分享國外週刊報導的原文，指出「台灣民眾已經被帶風向洗腦了」。

呂謦煒貼文指出，在《明鏡周刊》中，漢堡市長曾薛爾（Peter Tschentscher）確實批評現在德國衛生部長詹斯斯潘（Jens Spahn）的做法「嚴重錯誤」，而德國現行做法是，民眾搭機返國，必須持在國外檢驗的陰性證明，或者在機場做免費篩檢。

▲新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣近日也掀起「入境普篩」的話題，引發專家論戰。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣近日也掀起「入境普篩」的話題，引發專家論戰。（圖／NOWnews資料照）
曾薛爾的想法是，認為就算民眾提出在國外做的陰性證明，但民眾也可能在進行檢測後甚至搭飛機時被感染，認為若沒有隔離，這種作法不會奏效；所以曾薛爾提出的建議，從高危險地區返回德國的人必須「至少隔離5天再進行檢測，只有這項測試是陰性，才允許他們再次與人互動」他也認為由國外回來的人自己付檢測費是合理的，他們自己應該負起這個風險。

而德國衛生部長詹斯·斯潘（Jens Spahn）為了補破網提出建議，在旅客返國後5-7天進行「第二次篩檢」，但此政策讓漢堡市長曾薛爾認為不妥，他認為這其實是將檢測工作與成本加倍（哪有人入境前做一次檢驗，入境後還是要隔離，然後還是要再做一次檢驗？）應該要把檢驗能量留給有用且必要的檢測。

所以意思是漢堡市長認同，從高危險區返國的人要全面普篩，但批評「民眾居家檢疫後做第二次篩檢」，這才是漢堡市長批評德國政策「嚴重錯誤」的真正主張，根本不是全面指普篩是「嚴重錯誤」。

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▲國民黨前青年團長呂謦煒翻譯國外報導後，發現漢堡市長並非全面反對普篩。（圖：翻攝呂謦煒臉書）
呂謦煒提到，媒體操作境外新聞，已經不是一次兩次，讓這種假訊息誤導台灣民眾，對我們的言論自由與民主法治究竟是好是壞？「媒體識讀」很重要，大家應該多學學，多批判性看待媒體報導，才不會被媒體或政黨帶著走。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

確診 入境篩檢 德國 漢堡市長 防疫 病例 普篩 新冠肺炎

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