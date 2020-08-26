影／「錄音檔、配票說」攻擊　黃國昌：很難過也有些失望

黃國昌強調，外流的錄音檔是三個不同的部分結合而成，並未完整呈現前後的說法與在場與會的人員。「那是我在黨內信任的同志彼此之間，私下聊天的內容。」黃國昌說，而針對錄音檔內的「配票單」說法，黃國昌也提出解釋，當時時代力量在進行首次決策委員選舉時，黨內許多與他同樣想走獨立自主路線的同志，「決定要聯合競選，而我對其推薦名單給予支持而已。」否認「配票」的說法。
而針對曾玟學在2020年選戰前夕，黨內進行選對會選舉時，因為曾文學跑票，讓徐永明無法擔任選對會委員一職，讓黃國昌大動肝火一事，黃也強調，當時是徐永明與時任黨主席邱顯智之間的問題。「當初我支持邱顯智擔任黨主席，而邱顯智也答應徐永明，讓他擔任2020立委提名委員，但最後投票結果卻不是這樣，等於破壞互信基礎。」黃國昌說，「當時我也極力調解邱徐兩人間的紛爭。而對於曾玟學，我從未在任何公開的場合上，或黨務的進行時，對他個人有任何的攻擊或者排斥，目的就是希望大家能夠團結」。
黃國昌強調，對於近日來連續來自於黨內的政治攻擊，本來不想多說什麼，讓所有責難與誤會到他為止，就是不希望因為外力的挑撥而加深黨進一步的分裂，但這樣的選擇似乎造成支持者的困惑與誤會，所以希望影片把事件回答清楚。「我真的很難過，也沒想過無論是凝聚共識，還是私下情緒宣洩的聊天會被公開。」黃國昌說，「希望所有的爭執，到我為止，我全部承擔」。