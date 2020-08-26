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影／「錄音檔、配票說」攻擊　黃國昌：很難過也有些失望

記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-08-26 10:56:04update2020-08-26 12:05:56

▲時代力量前黨主席黃國昌，面對近日來的錄音檔攻擊爭議，25日深夜在臉書上PO出長達16分鐘的影片，向社會大眾解釋爭議。（圖／翻攝黃國昌臉書）
▲時代力量前黨主席黃國昌，面對近日來的錄音檔攻擊爭議，25日深夜在臉書上PO出長達16分鐘的影片，向社會大眾解釋爭議。（圖／翻攝黃國昌臉書）
時代力量黨內近日在進行決策委員改選，不過卻因此鬧出滿城風雨。除了決策委員選舉前夕，黃國昌與他人對話的錄音檔流出，導致苗栗縣議員曾玟學退黨外，錄音檔內黃國昌的「配票說」也引發外界對於他在黨內集權的疑慮。對此黃國昌25日深夜也在臉書上PO出長達16分鐘的影片，對於近日外界對他的疑慮一一解釋。黃國昌也坦言，近日來自黨內的連續攻擊，讓他相當難過且失望。

黃國昌強調，外流的錄音檔是三個不同的部分結合而成，並未完整呈現前後的說法與在場與會的人員。「那是我在黨內信任的同志彼此之間，私下聊天的內容。」黃國昌說，而針對錄音檔內的「配票單」說法，黃國昌也提出解釋，當時時代力量在進行首次決策委員選舉時，黨內許多與他同樣想走獨立自主路線的同志，「決定要聯合競選，而我對其推薦名單給予支持而已。」否認「配票」的說法。

而針對曾玟學在2020年選戰前夕，黨內進行選對會選舉時，因為曾文學跑票，讓徐永明無法擔任選對會委員一職，讓黃國昌大動肝火一事，黃也強調，當時是徐永明與時任黨主席邱顯智之間的問題。「當初我支持邱顯智擔任黨主席，而邱顯智也答應徐永明，讓他擔任2020立委提名委員，但最後投票結果卻不是這樣，等於破壞互信基礎。」黃國昌說，「當時我也極力調解邱徐兩人間的紛爭。而對於曾玟學，我從未在任何公開的場合上，或黨務的進行時，對他個人有任何的攻擊或者排斥，目的就是希望大家能夠團結」。

黃國昌強調，對於近日來連續來自於黨內的政治攻擊，本來不想多說什麼，讓所有責難與誤會到他為止，就是不希望因為外力的挑撥而加深黨進一步的分裂，但這樣的選擇似乎造成支持者的困惑與誤會，所以希望影片把事件回答清楚。「我真的很難過，也沒想過無論是凝聚共識，還是私下情緒宣洩的聊天會被公開。」黃國昌說，「希望所有的爭執，到我為止，我全部承擔」。

關鍵字

配票 黃國昌 決策委員 錄音檔 時代力量

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