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上任第三天高雄淹水　陳其邁取消北上行程

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-26 11:36:01

▲高雄市長陳其邁視察嘉興橋淹水情況。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁視察嘉興橋淹水情況。（圖／高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁上任第三天，原定今（26）日上午十點要北上的「台日農漁產品企業及地方交流論壇及展售會」行程，因高雄大雨不斷，多處傳淹水情形，陳其邁上午臨時取消行程，改由副市長羅達生代表出席，陳其邁則到北高雄岡山、路竹、永安等地視察抽水站、滯洪池及淹水情形。

陳其邁表示，因為豪大雨特報，所以昨天就請水利局跟各民政系統都要緊盯著整個下雨的淹水的狀況，凌晨2點多的時候水利局就回報北高雄的下雨比較嚴重，像在路竹、岡山每小時的下雨量有超過80毫米，所以一大早便決定北上行程先取消，畢竟淹水的問題還是民眾最關心的，去了也放心不下，所以還是留在高雄。

陳其邁指出，五甲尾抽水站是高雄最大的抽水站，每秒大概有30cms，6部的抽水機，有2部現在有更新，這些預算明天到行政院院會會再跟李孟諺秘書長協調，趕快解決這個預算，加快抽水機的更新的腳步。

陳其邁說，五甲尾滯洪池是去年在擔任行政院副院長期間就核定補助預算1億元來興建滯洪池，預定明年6月完工，他也特別請水利局的同仁提早，希望在明年的4月汛期來之前就能夠加速完工，解決五甲尾這裡過去長期所碰到淹水的狀況；而永安的問題是在北溝排水，陳其邁也說，在他擔任副院長跟之前擔任立委的時候，有爭取預算大概4億左右的預算，目前有一些工程還沒有完工，希望說能夠加快腳步，把永安的淹水問題一併有效的解決。

▲高雄市長陳其邁視察石螺潭抽水站。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁視察石螺潭抽水站。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁強調，目前除了在水情中心，還有水利局，到各民政的群組裡都在討論淹水狀況，也協調警察局跟民政局來提醒民眾注意水情的狀況。

上午陳其邁除了到石螺潭抽水站、還有典寶溪A區的滯洪池、潭底社區、嘉興橋、五甲尾的抽水站視察外，副市長林欽榮也到七賢抽水站視察；陳其邁也表示因為是西南氣流，在海線、沿海地區可能比較會受到一些雨勢的影響，他也提醒同仁要注意下午之後在山區的整個降雨狀況，隨時掌握水情。

關鍵字

陳其邁 淹水災情 北高雄 西南氣流 高雄市長

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