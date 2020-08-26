🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

安心旅遊補助加碼？蘇貞昌：請相關部會評量

記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-08-26 12:01:16

▲交通部推動的安心旅遊補助經費快要用光，是否加碼？行政院長蘇貞昌說，會請相關部會好好評量。（資料照片／記者鄭宏斌攝）
▲交通部推動的安心旅遊補助經費快要用光，是否加碼？行政院長蘇貞昌說，會請相關部會好好評量。（資料照片／記者鄭宏斌攝）
交通部為了振興國內旅行，推動安心旅遊方案，但因國人在暑假旺季期間「報復性旅遊」，導致補助經費「水位吃緊」，經費是否加碼？行政院長蘇貞昌今（26）日受訪時說，會請相關部會好好評量。

交通部7至10月推出「安心旅遊補助」，但現在經費已快速見底。根據交通部統計，至8月中旬，已有超過400萬民眾申請，原編列的39億元現在僅剩下3億元，補助可能會提前結束。交通部長林佳龍受訪時強調「我們還在努力中」。

蘇貞昌上午出席「108年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，會前受訪時表示，政府做任何事情都要深謀遠慮，要為全國打算。當初政府管制口罩，有人罵，後來證明是對的，三倍券說要先花1000元，然後有3倍效果，也有人不認同，但現在3倍券大大發揮功效。

蘇貞昌指出，國旅大爆發，旅館很多地方一床難求，餐廳訂不到位置，甚至於很多風景區大爆滿，可以看出發揮效果。已經發揮效果、恢復活力的，預算用罄後是不是還要加碼？還是把人民的血汗錢花在刀口上，是不是還有一些還沒有走出困境的、更需要的？要分輕重緩急，會請相關部會、主計總處好好評量。

蘇貞昌表示，紓困3.0已經訂出計畫，拜託立法院早日通過，這段期間因為防疫有成、紓困有效，同時振興經濟也發揮功效，所以比起去年同期，零售業、百貨業都反而逆勢成長，但有些因為外國疫情還沒走出困境而受衝擊的產業，都會用政府有限的預算，做最有效的運用。

另外，媒體詢問，立法院開議前是否可能提出行政院組織改造案。蘇貞昌說，政府組織會與時俱進，所有組織應該怎樣做比較好，一直在盤點，未來如果各方面研擬出一致意見後，自然會送請立法院同意。
 

關鍵字

蘇貞昌 加碼 交通部 國旅 安心旅遊

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

[PR]2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

[PR]出道22年23吋螞蟻腰沒變過！曾莞婷分享超有感的5個瘦腰秘訣

出道22年23吋螞蟻腰沒變過！曾莞婷分享超有感的5個瘦腰秘訣

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽