安心旅遊補助加碼？蘇貞昌：請相關部會評量

交通部7至10月推出「安心旅遊補助」，但現在經費已快速見底。根據交通部統計，至8月中旬，已有超過400萬民眾申請，原編列的39億元現在僅剩下3億元，補助可能會提前結束。交通部長林佳龍受訪時強調「我們還在努力中」。
蘇貞昌上午出席「108年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，會前受訪時表示，政府做任何事情都要深謀遠慮，要為全國打算。當初政府管制口罩，有人罵，後來證明是對的，三倍券說要先花1000元，然後有3倍效果，也有人不認同，但現在3倍券大大發揮功效。
蘇貞昌指出，國旅大爆發，旅館很多地方一床難求，餐廳訂不到位置，甚至於很多風景區大爆滿，可以看出發揮效果。已經發揮效果、恢復活力的，預算用罄後是不是還要加碼？還是把人民的血汗錢花在刀口上，是不是還有一些還沒有走出困境的、更需要的？要分輕重緩急，會請相關部會、主計總處好好評量。
蘇貞昌表示，紓困3.0已經訂出計畫，拜託立法院早日通過，這段期間因為防疫有成、紓困有效，同時振興經濟也發揮功效，所以比起去年同期，零售業、百貨業都反而逆勢成長，但有些因為外國疫情還沒走出困境而受衝擊的產業，都會用政府有限的預算，做最有效的運用。
另外，媒體詢問，立法院開議前是否可能提出行政院組織改造案。蘇貞昌說，政府組織會與時俱進，所有組織應該怎樣做比較好，一直在盤點，未來如果各方面研擬出一致意見後，自然會送請立法院同意。