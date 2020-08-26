安心旅遊補助加碼？蘇貞昌：請相關部會評量

蘇貞昌表示，紓困3.0已經訂出計畫，拜託立法院早日通過，這段期間因為防疫有成、紓困有效，同時振興經濟也發揮功效，所以比起去年同期，零售業、百貨業都反而逆勢成長，但有些因為外國疫情還沒走出困境而受衝擊的產業，都會用政府有限的預算，做最有效的運用。





另外，媒體詢問，立法院開議前是否可能提出行政院組織改造案。蘇貞昌說，政府組織會與時俱進，所有組織應該怎樣做比較好，一直在盤點，未來如果各方面研擬出一致意見後，自然會送請立法院同意。





