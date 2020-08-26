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數位身分證太高貴？補領擬「1張收900」　網友看法掀論戰

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 13:39:39

▲戶政司長張琬宜26日表示，數位身分證唯有補發要收900元，民眾初領是不用收費的。圖為新式身分證設計參考範例。（圖／翻攝自《內政部》網頁moi.gov.tw）
▲戶政司長張琬宜26日表示，數位身分證唯有補發要收900元，民眾初領是不用收費的。圖為新式身分證設計參考範例。（圖／翻攝自《內政部》網頁moi.gov.tw）
新冠疫情影響全台，原訂今年10月換發數位身分識別證（New eID）的計畫遭延後，內政部也預告將會調整新式身分證的換補領費用數額，未來遺失數位身分證而申請補證者，費用將由目前新臺幣200元，一口氣調漲為新臺幣900元。對此就有民眾對調漲幅度不滿，無奈感嘆「三倍券多給的2000被回收一半了」。

今（26）日內政部戶政司司長張琬宜就解釋，這是針對未來推動數位身分證收費的法規預告作業，由於數位身分證安全標準達「軍事機密等級」，製卡成本較高，民眾在首次領取時是可以免費換發的，只有後續遺失補發或申請換發才會收取費用，拿毀損的卡體換發將收取300元，而遺失補發則收900元。至於現行國民身分證的換補領費用則維持不變，依規定換領收取50元、補領收200元。

▲（圖／翻攝自內政部網頁moi.gov.tw）
▲內政部在網站上公布目前數位身分證收費數額還在「預告階段」，也歡迎各界提出意見。（圖／翻攝自《內政部》網頁moi.gov.tw）
不過該消息曝光後，就有不少民眾抱怨光是要補發1張身分證就要收900元「實在太貴了」，紛紛留言表示「成本增加可以理解，但900元實在太貴了，這是公眾事務，不是發信用卡」、「三倍券多領到的2000元又被政府拿一半回去了」、「三倍券效應開始了！一樣一樣來，要你們三倍奉還」；但也有民眾認為初領免錢、補發收費的制度相當合理「這樣大家就會保管好身分證，不會亂丟，然後新式身分證不能隨辦隨好，要等幾天再去領，大家要保管好」、「不是跟申請護照的規費差不多嗎？」。

▲（圖／翻攝自臉書）
▲補發數位身分證的消息曝光後，不少網友就認為這個調漲金額出乎民眾預期。（圖／翻攝自臉書）
事實上，數位身分證的製作成本較現行紙本身分證高，光卡體的成本就要300元，但未來以舊身分證換數位身分證、初領數位身分證者，都不會收取任何費用。張琬宜也表示數位身分證可說是國內「最高安全標準製作」的一張卡，比健保卡、信用卡、金融卡等的等級都高非常多，為考量不要增加民眾負擔，補發金額相對其他證件的補發還來的低，例如國內晶片護照補發要1300元、外僑居留證補發則是1000元。（編輯：楊智傑）

關鍵字

數位身分證 補發 戶政 三倍券 內政部

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