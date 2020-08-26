🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

江啟臣與美智庫連線：台美軍事應更深入對話

記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-08-26 19:48:32

▲國民黨主席江啟臣26日在「中華民國-美國線上論壇」發言，希望美國協助台灣加入國際組織及提升軍售關係。他更呼籲，台美雙方在軍事上應進行更深入與更廣泛的對話。(圖 / 國民黨提供)
▲國民黨主席江啟臣26日在「中華民國-美國線上論壇」發言，希望美國協助台灣加入國際組織及提升軍售關係。他更呼籲，台美雙方在軍事上應進行更深入與更廣泛的對話。(圖 / 國民黨提供)
身兼國家政策研究基金會董事長的國民黨主席江啟臣26日在「中華民國-美國線上論壇」（R.O.C.- U.S. Online Forum 2020）開場致詞時強調，維繫緊密的美台關係是台灣最重要的對外關係，希望美國協助台灣加入國際組織及提升軍售關係。他更指出，台美雙方在軍事上應進行更深入與更廣泛的對話、交流、訓練與合作。

國政基金會今天首度舉辦跨國論壇，因疫情影響，以視訊會議方式進行，邀請美國和台灣的學者專家分別在華府、加州、亞歷桑那州、台北等地連線，以「華府-北京競爭下台北的機會與挑戰（Taipei’s Opportunities and Challenges – Under the Washington-Beijing Competition）」為主題，展開政治和經濟兩場對談，分別由國家政策研究基金會執行長周守訓和經濟財政組顧問許毓仁主持。  

江啟臣在致詞表示，雖然1979年中華民國與美國斷交，雙方仍維持非常緊密的非官方關係，欣見睽違6年之後，美國再次派遣高層官員美國衛生及公共服務部部長阿薩爾(Alex Azar)訪問我國，盼在台灣關係法(TRA)基礎上，美國政府能進一步落實近年來所通過的各項友台法案，讓雙方的高層交流常態化。    

江啟臣指出，美台軍售關係的持續提升，包括陸續批准出售台灣主要武器裝備，以及促使對台軍售程序的逐步常態化，都是正面發展，但除硬體之外，台美雙方在軍事上應進行更深入與更廣泛的對話、交流、訓練與合作。

江啟臣同時以國民黨主席的身份表示，在疫情緩和之後，希望能盡快率團赴美訪問，這將是他擔任黨主席之後的首次訪美行程，相信代表台灣理性中道的聲音，能進一步獲得美國政府與民間的理解與認同。

在第一場的政治論壇中，美國前AIT處長包道格（Douglas H. Paal）表示，現在美國和中國大陸的關係非常緊張，樂見川普政府出售武器裝備給台灣。此外，中共施行香港國安法的行為太莽撞，導致台灣反對一國兩制，反「中」氣氛高漲，讓中共更不受歡迎，美國社會也同樣出現反中氛圍。    

包道格指出，台灣必須提昇自我防衛能力，達到有效嚇阻的目標，讓中共了解冒險對台動武的代價非常高，大陸也要思考動用軍事武力的成本很高，可能會陷入進退兩難的局面。相對地，台灣自己也要有所準備，增加大陸對台動武的成本。

至於會不會出售更尖端的武器給台灣，包道格指出，因為台灣位於大陸的對岸，美國不放心把高科技武器放在台灣。但他強調，合作很重要，台灣要敞開大門，例如台積電到美國投資設廠，並非全然都是經濟考量，這是很聰明的作法。包道格認為，台灣不應斷絕與中國大陸的貿易關係，台灣必須有長期的計畫和策略。

對於國民黨這次舉辦「中華民國-美國線上論壇」，智庫人士表示，連勝文上任智庫副董事長時，江啟臣就定義智庫為與其他地區重要智庫的聯繫平台，也即是「二軌對話」的管道，所以策劃了這樣的台美智庫論壇。但由於經費拮据，委由智庫副董事長想辦法解決。

智庫人士強調，台美關係不是民進黨的禁臠，更不能被民進黨一黨把持，國民黨透過這樣的論壇，與美方重要智庫對話，可避免美方被民進黨提供的偏頗訊息所誤導，導致台海發生更不利的狀況。這次舉辦台美智庫論壇，除了重新建立國民黨與美國中斷數年的聯繫，也一舉突破「對美關係是民進黨專利」的假象。

關鍵字

智庫 國防 江啟臣 軍事 台美

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答
彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答

想看更多

[PR]川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

[PR]讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

[PR]爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

[PR]超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

[PR]李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽