江啟臣與美智庫連線：台美軍事應更深入對話

國政基金會今天首度舉辦跨國論壇，因疫情影響，以視訊會議方式進行，邀請美國和台灣的學者專家分別在華府、加州、亞歷桑那州、台北等地連線，以「華府-北京競爭下台北的機會與挑戰（Taipei’s Opportunities and Challenges – Under the Washington-Beijing Competition）」為主題，展開政治和經濟兩場對談，分別由國家政策研究基金會執行長周守訓和經濟財政組顧問許毓仁主持。
江啟臣在致詞表示，雖然1979年中華民國與美國斷交，雙方仍維持非常緊密的非官方關係，欣見睽違6年之後，美國再次派遣高層官員美國衛生及公共服務部部長阿薩爾(Alex Azar)訪問我國，盼在台灣關係法(TRA)基礎上，美國政府能進一步落實近年來所通過的各項友台法案，讓雙方的高層交流常態化。
江啟臣指出，美台軍售關係的持續提升，包括陸續批准出售台灣主要武器裝備，以及促使對台軍售程序的逐步常態化，都是正面發展，但除硬體之外，台美雙方在軍事上應進行更深入與更廣泛的對話、交流、訓練與合作。
江啟臣同時以國民黨主席的身份表示，在疫情緩和之後，希望能盡快率團赴美訪問，這將是他擔任黨主席之後的首次訪美行程，相信代表台灣理性中道的聲音，能進一步獲得美國政府與民間的理解與認同。
在第一場的政治論壇中，美國前AIT處長包道格（Douglas H. Paal）表示，現在美國和中國大陸的關係非常緊張，樂見川普政府出售武器裝備給台灣。此外，中共施行香港國安法的行為太莽撞，導致台灣反對一國兩制，反「中」氣氛高漲，讓中共更不受歡迎，美國社會也同樣出現反中氛圍。
包道格指出，台灣必須提昇自我防衛能力，達到有效嚇阻的目標，讓中共了解冒險對台動武的代價非常高，大陸也要思考動用軍事武力的成本很高，可能會陷入進退兩難的局面。相對地，台灣自己也要有所準備，增加大陸對台動武的成本。
至於會不會出售更尖端的武器給台灣，包道格指出，因為台灣位於大陸的對岸，美國不放心把高科技武器放在台灣。但他強調，合作很重要，台灣要敞開大門，例如台積電到美國投資設廠，並非全然都是經濟考量，這是很聰明的作法。包道格認為，台灣不應斷絕與中國大陸的貿易關係，台灣必須有長期的計畫和策略。
對於國民黨這次舉辦「中華民國-美國線上論壇」，智庫人士表示，連勝文上任智庫副董事長時，江啟臣就定義智庫為與其他地區重要智庫的聯繫平台，也即是「二軌對話」的管道，所以策劃了這樣的台美智庫論壇。但由於經費拮据，委由智庫副董事長想辦法解決。
智庫人士強調，台美關係不是民進黨的禁臠，更不能被民進黨一黨把持，國民黨透過這樣的論壇，與美方重要智庫對話，可避免美方被民進黨提供的偏頗訊息所誤導，導致台海發生更不利的狀況。這次舉辦台美智庫論壇，除了重新建立國民黨與美國中斷數年的聯繫，也一舉突破「對美關係是民進黨專利」的假象。