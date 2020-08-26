🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

發1500字長文　黃捷退時力：黨內民主蕩然無存

記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-08-26 20:49:26update2020-08-26 20:50:58

▲時代力量高雄市議員黃捷晚間在臉書發文宣布退出時代力量。(圖/記者鄭婷襄攝影)
▲時代力量高雄市議員黃捷晚間在臉書發文宣布退出時代力量。(圖/記者鄭婷襄攝影)
時代力量昨（25）日起進行決策委員會改選，隨即爆發高雄市議員黃捷的妹妹「被」投票的爭議。經過一天的折衝後，黃捷今（26）日晚間在臉書粉專發出一篇1556字的長文，痛斥時代力量黨內民主早就蕩然無存，並宣布退出時代力量。

以下為黃捷退黨聲明全文：

抱歉，在這樣的暴雨時刻跟大家分享風雨飄搖的心情。

過去一年多來，許多同志試圖點出黨內問題，可惜卻從未被嚴正面對。黨內的風氣不是檢討問題，而是檢討提出問題的人，輕易的用「小綠」、「外力介入」來貼標籤，模糊焦點、避重就輕，導致一而再、再而三有同志退黨。

面對這些黨內問題，大家都期待改革。而我與許多留下來的年輕人都選擇投入本次關鍵的決策委員改選，希望能用行動來做最後的努力。

然而，這次的選舉過程卻充滿爭議。我妹的入黨申請除了發生「被投票」的問題，也被擱置了兩個月拒絕入黨。顯示「有黨員資格」並「被投票」一事，黨中央出面說明是網站系統錯誤，雖然道歉了，但在敏感的選舉期發生選舉系統的錯誤非常不應該，直接影響到的是選舉的公信度。

至於擱置入黨申請兩個月，黨中央稱「刷卡不符合經驗法則」，要我妹去現場拍照補件，更是令人啼笑皆非，原來入黨看的是審查者的經驗法則，不是照白紙黑字的入黨規定？

我妹刷我的卡繳黨費到底有什麼問題？翻遍所有黨章跟選舉法，從沒有這項規定。請問時代力量從2015年創立以來，就是用「刷卡經驗法則」來審核入黨者嗎？如果不是，現在突然冒出這項經驗法則來審核，只要不合格就送紀律，要如何讓歷年所有時力黨員和支持者信服？

事實上，這場選舉一點都不公平。

前陣子秘書長陳志明稱入黨異常，將部份疑慮的申請送交紀律委員會審查資格並暫停入黨申請。而8/14紀律委員會決議暫不審議此案，但審核入黨的時間點，會很直接地影響此次的選舉權益，因此紀律委員會決議不審，很可能造成部份民眾投票權益受損。

我七月時曾向黨中央詢問為何家人被阻擋，組織部回我說，秘書長陳志明要求提供親友名單，寫明「家人的名字跟關係」後「原則上沒有問題都會過」。當時，我認為秘書長擅自判定「議員家人可以審核通過」的標準非常具爭議，入黨資格不應該看血緣關係，因此未回報家人名單，希望照正常程序審核。然而，這段期間仍有人未補件就成功入黨，我很驚訝，原來要提供名單才能審得過是嗎？原來時代力量所謂的公平正義，是靠裙帶關係？

此時此刻，我認為黨中央有必要說明，公布暫停入黨後，是否優先讓特定審核名單入黨？哪些人於這段時間成功入黨？

更荒唐的是，誰能成功優先入黨原來是由秘書長決定的，若秘書長是照個人「經驗法則」來審查入黨資格，請問秘書長這時候參選公平嗎？經驗法則的標準，難道是指跟個人的友好程度嗎？在入黨爭議未處理前，本次選舉的結果會公正嗎？

剛好發生在我妹身上的例子，我想並非個案，跟黨中央友好才能優先入黨，就是現在時力的運作方式。

原本寄最後希望於這場選舉來推動改革，現在竟連一個公正的選舉都不可得，要如何再抱持任何希望？

對於許多支持我們這些年輕改革者的親朋好友，我感到很愧疚，受我邀請申請入黨，卻要被黨打電話盤查個資、要求本人到黨部拿著身分證拍照補件，甚至繳了黨費至今沒拿回來，入黨資格也沒有審核通過。這些人被刻意被排拒在黨的大門之外，連支持我們的資格都被剝奪，我如何能繼續安於黨內接受這種不公平的制度？

如果連黨內選舉都不盡公平，黨內民主早已蕩然無存。黨拒絕讓這些願意再給時力機會的人加入，其實早就是拒絕改革，也拒絕我了。

很遺憾不捨，但也很無力，我必須宣布，即日起，我黃捷退出這場決策委員改選，也退出時代力量，以無黨籍身份在鳳山繼續深耕，為高雄做事。

由衷感謝時代力量曾經給予一個25歲的年輕素人機會，在沒有資源、沒有人脈的情況下，願意相信我、邀請我一起為理想打拼。而現在選擇離開，或許是一種重生，與其花力氣在內耗，我想把僅有的心力花在從政的初心上。

我相信近年來年輕世代參政、推動台灣進步的能量，並不會因為時代力量這個團體內部的問題而消失，反而會因為時代力量曾經發生的錯誤而有所成長。我仍會帶著時代力量創黨時的精神，繼續和黨內外的夥伴一起在政治路上為台灣努力。

為夥伴們獻上深深祝福。

關鍵字

決策委員會 黃捷 被投票 黨內民主 時代力量

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答
彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答

想看更多

[PR]川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

[PR]讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

[PR]爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

[PR]超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

[PR]李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽