NOW早報／發1500字長文　黃捷退時力：黨內民主蕩然無存

發1500字長文 黃捷退時力：黨內民主蕩然無存





時代力量25日起進行決策委員會改選，隨即爆發高雄市議員黃捷的妹妹「被」投票的爭議。經過一天的折衝後，黃捷昨（26）日晚間在臉書粉專發出一篇1556字的長文，痛斥時代力量黨內民主早就蕩然無存，並宣布退出時代力量。





黃捷發文寫下退黨聲明，她首先表示抱歉，在這樣的暴雨時刻跟大家分享風雨飄搖的心情，並提到過去1年多來，許多同志試圖點出黨內問題，可惜卻從未被嚴正面對。黨內的風氣不是檢討問題，而是檢討提出問題的人，輕易的用「小綠」、「外力介入」來貼標籤，模糊焦點、避重就輕，導致一而再、再而三有同志退黨。面對這些黨內問題，大家都期待改革，而她與許多年輕人都選擇投入本次關鍵的決策委員改選，希望能用行動來做最後努力。



然而，此次選舉過程卻充滿爭議，她妹的入黨申請除了發生「被投票」的問題，也被擱置了2個月拒絕入黨，顯示「有黨員資格」並「被投票」一事，黨中央出面說明是網站系統錯誤，雖然道歉了，但在敏感的選舉期發生選舉系統的錯誤非常不應該，直接影響到的是選舉的公信度。至於擱置入黨申請兩個月，黨中央稱「刷卡不符合經驗法則」，要她妹去現場拍照補件，更是令人啼笑皆非，原來入黨看的是審查者的經驗法則，不是照白紙黑字的入黨規定？她不解，她妹刷我的卡繳黨費到底有什麼問題？翻遍所有黨章跟選舉法，從沒有這項規定，並不禁直呼「這場選舉一點都不公平。」





黃捷接著談及，前陣子秘書長陳志明稱入黨異常，將部份疑慮的申請送交紀律委員會審查資格並暫停入黨申請，而14日紀律委員會決議暫不審議此案，但審核入黨的時間點，會很直接地影響此次的選舉權益，因此紀律委員會決議不審。她說，自己7月時曾向黨中央詢問為何家人被阻擋，組織部回應她，秘書長陳志明要求提供親友名單，寫明「家人的名字跟關係」後「原則上沒有問題都會過」，當時，她認為秘書長擅自判定「議員家人可以審核通過」的標準非常具爭議，入黨資格不應該看血緣關係，因此未回報家人名單，希望照正常程序審核，但期間仍有人未補件就成功入黨，她很驚訝，「原來要提供名單才能審得過是嗎？原來時代力量所謂的公平正義，是靠裙帶關係？」



而讓黃捷深感荒唐的是，「誰能成功優先入黨原來是由秘書長決定的，若秘書長是照個人經驗法則來審查入黨資格，請問秘書長這時候參選公平嗎？經驗法則的標準，難道是指跟個人的友好程度嗎？在入黨爭議未處理前，本次選舉的結果會公正嗎？」



文末，她也坦言，自己很遺憾不捨，但也很無力，「我必須宣布，即日起，我黃捷退出這場決策委員改選，也退出時代力量，以無黨籍身份在鳳山繼續深耕，為高雄做事。由衷感謝時代力量曾經給予一個25歲的年輕素人機會，在沒有資源、沒有人脈的情況下，願意相信我、邀請我一起為理想打拼。而現在選擇離開，或許是一種重生，與其花力氣在內耗，我想把僅有的心力花在從政的初心上。」她更強調，自己仍會帶著時代力量創黨時的精神，繼續和黨內外的夥伴一起在政治路上為台灣努力，並為夥伴們獻上深深祝福。



▲高雄市議員黃捷發文寫下退黨聲明。（資料照／記者鄭婷襄攝） 今日天氣／西南風增強！各地天氣不穩 南部防大豪雨





今（27）天持續受西南風影響，中南部仍有持續性陣雨或雷雨，尤其南部地區更可能持續有豪雨以上等級之降雨發生，中部及金門、澎湖地區亦有陣雨或雷雨並亦可能出現大雨或豪雨，其他地區亦有局部陣雨或雷雨，沒下雨時天氣以多雲為主，午後有雷陣雨並有大雨發生機率。另外，北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島以及馬祖有8至9級強陣風，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全！





指定繼承人？韓防長證實 金與正掌控北韓核心權力機關





韓國國家情報院（簡稱國情院）本月20日在一份報吿中指出，北韓領導人金正恩已正式向勞動黨第一副部長金與正等親信下放部分權力。韓國國防部長鄭景斗25日證實，他認為金與正已實質掌控北韓核心權力機關，也就是組織指導部。





據韓聯社25日報導指出，鄭景斗認為金正恩透過向下屬分配角色和職責下放部份權力，但仍緊握黨政軍大權。鄭景斗表示，金與正曾親口說過由她負責對美、對韓事務，這部份應該屬實。而金與正的正式職銜究竟是什麼？鄭景斗先是說「組織指導部第一副部長」，隨後又改口稱「黨中央第一副部長」。



至於金與正是否可能撕毀韓朝軍事協議發動局部武裝挑釁，鄭景斗說，尚未發現異常動向。他指出，如果碰到挑釁行動，不排除採取相應的軍事措施。



▲韓國防部長指，北韓領導人金正恩的妹妹金與正已實質掌控北韓核心權力機關。（圖／翻攝自韓聯社）

疫情看不到終點 觀光局無限期延長出國禁令





國際新冠肺炎疫情嚴峻，交通部觀光局昨（ 26 ）日第五度公告暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，且並未說明截止日期。觀光局表示，配合中央流行疫情指揮中心對國際疫情發展研判及邊境風險管制等防疫措施，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，後續將配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情發展及邊境管制情況適時調整並公告。



觀光局指出，旅客解約退費處理原則，以旅客取消時疫情指揮中心公布之國際疫情及建議等級辦理，並請旅行業者以對旅客有利者為優先考量適用：



1. 第一級注意(Watch)，民眾應遵守當地的一般預防措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第13點(國外旅遊定型化契約第13條)規定。



2. 第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點(國外旅遊定型化契約第15條)規定。





3. 第三級警告(Warning)，民眾避免至當地所有非必要之旅遊：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定。



觀光局說，旅客與旅行社間如因疫情影響取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處，倘調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。



▲交通部觀光局26日第五度公告暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，且並未說明截止日期。（示意圖／記者陳致宇攝）

金鐘55／靠《想見你》熬出頭 黃子佼曝許光漢打工辛酸史





第55屆金鐘獎昨（26）日公布入圍名單，黃子佼跟溫昇豪擔任揭獎嘉賓，以《一呼百應》入圍「益智及實境節目主持人獎」的黃子佼透露，上周廣播金鐘槓龜被老婆說沒用，昨天本來想退通告，幸好還是有入圍一項，老婆孟耿如也有向他說恭喜。





今（2020）年綜藝獎項多項從缺，比起戲劇入圍名單較為黯淡，黃子佼分析，「台灣戲劇真的很多類型，綜藝真的是原地打轉，但還是得做。」戲劇大家會二刷，綜藝的影響力、點擊率自然不如戲劇，加上現在網紅、YouTuber興起，很多觀眾只看網路，黃子佼也呼籲，「請大家多看一點台灣的節目，1小時看韓綜，3小時看台綜嘛！」





被問到入圍名單有沒有驚豔人選，黃子佼坦言是「許光漢！」他解釋，因老婆孟耿如跟許是好友，「我知道他是熬了很久，一開始演很多配角，現在被提拔到男一，《想見你》角色難度很高，但他扛下來了。」有次孟耿如帶黃子佼去到一家咖啡廳說：「這裡就是光漢沒錢賺打工的地方」，黃子佼當時聽到眼淚都快掉下來，這些生活的歷練、體驗人生，都造成許光漢後來演戲的能量，看著他一路走來相當感動。





黃子佼好友范曉萱靠著《罪夢者》入圍迷你劇集女配角獎，他第一時間傳訊恭喜范曉萱，還說「是我念妳的名字！」范曉萱則回「謝謝你的金口。」黃子佼透露，范曉萱完全狀況外，連經紀公司也不知道，她告訴黃子佼「有人傳恭喜我還覺得莫名其妙，我好脫節喔！」



▲許光漢（右）靠著《想見你》熬出頭。（圖／記者林柏年攝）

她到醫院照顧病母！睡覺時「被鬼鬧」 駭人畫面網嚇瘋





農曆7月到了，許多長輩都會叮嚀小孩減少出門，並交代一些鬼月禁忌，包括：半夜別晾衣服和大聲喧嘩、勿隨意拍照、別靠牆走等，不少人也會分享親身經歷的靈異事件。近日一名女網友就在臉書社團《靈異公社》中透露，自己過去曾到醫院照顧生病的媽媽，某次睡覺突然感覺右手被拉了一下，結果醒來後就發現手上有抓痕，但她見怪不怪，畢竟自己有靈異體質，而「鬼抓手」畫面曝光後，震驚不少網友。





原PO貼出照片並指出，自己本身是靈異體質，無論是不是鬼月都會遇到一堆雜七雜八的事，由於適逢鬼月，她便回想起過去被「鬼抓手」的遭遇，她表示，前（2018）年家母生病住院，當時還沒找到看護，於是當了幾天的照顧者，但在照顧的這段時間，她真的生不如死，不僅完全無法睡覺，好不容易睡著還會被鬧醒...





她接著提到，某次睡著突然覺得右手被拽了一下，醒來就發現手上有被抓的痕跡，後來實在受不了，只好燒符水將整個病房灑了一遍，這才稍微停止「被鬧」，結束看護時間後，她也趕緊到廟裡收驚，師父直說「醫院本來就容易有一堆好兄弟，看到行動飛利浦（意指原PO是電燈泡）當然會忍不住想鬧一下」。



