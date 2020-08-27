遠離口水戰　馬英九率學員抵澎參觀「銅牆鐵壁」彈藥庫

馬英九基金會「大九學堂」第二期學員及導師90多人，26日到澎湖離島展開3天2夜課程，第一站就到「銅牆鐵壁」彈藥庫參訪，遠離這兩天「首戰即終戰」的口水戰，前總統馬英九在這座堡壘看得相當用心。





晚上澎湖縣長賴峰偉設宴款待昔日長官，同時安排縣府人事處長許明質給學員們上課，講題是澎湖「四大戰役」，強調澎湖在大航海歷史時代，肩負台海之間重要戰略價值。



▲學員抵澎搭乘3輛遊覽車，到西嶼參訪日軍「銅牆鐵壁」彈藥庫、西台古堡、漁翁島燈塔、大菓葉玄武岩、跨海大橋等地。（圖／記者張塵攝，2020.08.27） 據了解，原本大九學堂第二期課程是安排學員到美國參訪，不過因新冠肺炎疫情而稍做調整，將學員帶到基隆、澎湖上課，讓大家了解從400年前的明荷之戰以降，世界列強如何在東亞爭奪海權﹔學員抵澎搭乘3輛遊覽車，到西嶼參訪日軍「銅牆鐵壁」彈藥庫、西台古堡、漁翁島燈塔、大菓葉玄武岩、跨海大橋等地，尤其第一站銅牆鐵壁尚未正式對外開放，此次先讓學員參觀頗有絃外之音。



▲澎縣府人事處長許明質介紹澎湖四大戰役歷史，講述澎湖歷經明荷、明清、清法與清日戰爭四大戰役史蹟與歷史源流。（圖／澎湖縣政府提供） 晚上賴峰偉在澎湖青年活動中心設宴款待老長官馬英九，席間馬總統一時興起高唱美國鄉村歌曲「Take Me Home, Country Roads」、「愛拚才會贏」等歌曲，讓現場學員嗨到不行﹔隨後縣府舉辦澎湖文旅年座談會，由人事處長許明質向學員介紹澎湖四大戰役歷史，講述澎湖歷經明荷、明清、清法與清日戰爭四大戰役，以及澎湖史蹟與四大戰役間歷史源流，讓學員深入瞭解澎湖在世界海洋史與軍事史的地位。



▲澎湖歷史上發生過四大戰役，留下許多歷史古蹟，文化資產豐富。（圖／澎湖縣政府提供） 賴峰偉說明，澎湖歷史上發生過四大戰役，留下許多歷史古蹟，文化資產豐富，如全台僅存的「銅牆鐵壁」彈藥庫、台灣巡撫劉銘傳建立四大新式砲台及有百年以上歷史「媽宮古城牆」，值得仔細探索深入了解澎湖歷史與文化。





27日大九學堂則安排搭船到虎井、桶盤、望安及七美的參訪行程，同時參訪法軍登陸點、孤拔將軍紀念碑、七一三事件紀念碑等，同時欣賞海上花火節精彩的花火及無人機表演秀。



