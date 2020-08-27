再批時力「因人設事」　黃捷：沒有辦法再相信這個黨

黃捷表示，當初邀請了幾位親朋好友入黨，但全部都因為不明原因被擋下，讓她覺得很納悶，為什麼有人申請的通過有些人不行，不行的人剛好都是她的親友，時力入黨辦法寫的很清楚，只要符合這樣的規則，資料填寫好、繳個黨費，理當可以入黨，但秘書長先決定誰可以入黨，誰不能入黨之後，現在自己又參選決策委員，那這次的選舉真的會公平嗎？
黃捷痛批，「黨中央開了一個記者會，說我妹是因為就是跟其他幾位親友一起共用信用卡，但那張就是我的信用卡，『就是我繳的』，請問我幫我的親友先刷信用卡，到底有什麼問題？」，也說過去時力前秘書長陳惠敏就幫陳為廷繳過黨費，她幫別人繳黨費可以，自己幫妹妹刷信用卡卻不行；對此陳惠敏則說明，因她與陳為廷是多年好友，陳為廷他的黨費到期接到通知，先替他續繳現金六百元給組織部同仁，後來陳為廷也還了。
黃捷直言，自己沒有辦法再相信這個黨了，但還是很感謝時代力量在2018年的時候，願意給一個二十五歲的年輕的素人機會，但她認為更應該關注市政與台灣的未來，這些更重要的理想上面，不想要浪費力氣繼續內耗，所以不得不選擇離開。
黃捷坦言，這次其實心情滿平穩的，比起上一次在徐永明涉貪風暴的時候，那時候反而心情很掙扎，走到這裡真的也累了，這次已是她最後最後的底線，結果也看到黨中央處理事情的方式都是如此的「一致」，這種因人設事到在搞權力鬥爭讓她「不能接受」。
至於下一步是否有想過要加入民進黨？黃捷強調，目前不考慮，現在先以無黨籍的身分繼續為鳳山服務，新的市長也剛上任，接下來還有很多必須要加速進步的東西，現在先把高雄市政做好，才是最重要的；對於罷捷團體說就算黃捷退出時代力量，還是會繼續進行罷免，對此黃捷則回應：「沒有關係，尊重他們」。