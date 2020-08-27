🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

萬人血清抗體結果出爐！醫見「台灣兩好一壞」：真是奇蹟

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-27 14:38:59

▲萬人血清抗體檢測結果出爐，彰化縣衛生局長葉彥伯證實「彰化很安全、台灣很安全」，醫療粉專《美的好朋友》則點出這份結果的三大亮點。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
▲萬人血清抗體檢測結果出爐，彰化縣衛生局長葉彥伯證實「彰化很安全、台灣很安全」，醫療粉專《美的好朋友》則點出這份結果的三大亮點。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
彰化萬人血清抗體調查結果今（27）日上午出爐，彰化縣衛生局長葉彥伯就公布受試者採檢數據，這次共檢驗了高風險族群的4841人，其中有4位測驗結果為中和抗體陽性者，高危險群陽性率是萬分之八點三，對此醫療粉專《美的好朋友》就點出這次期中報告呈現結果「兩好一壞」的三大亮點，並稱台灣「能夠守到現在，真的是奇蹟」。

彰化縣針對萬人血清抗體做出的檢測報告指出高風險群的陽性率僅有萬分之8.3，《MedPartner 美的好朋友﻿》就指出這顯示了「台灣社區很安全」，因為按照正常的社區風險理論上會遠在這個數字之下，而且這還是台灣本土感染風險較高的時間所做的回溯研究，並解釋這當中風險較高的4841人（包含醫療健康照護人員、居家檢疫等）僅檢測出有4人出現中和抗體，是顯示台灣防疫成功的第一個亮點。

▲萬人血清抗體檢測說明會。（圖／記者林柏年攝攝，2020.8.27）
▲今萬人血清抗體檢測說明會中，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（右）也受邀出席。（圖／記者林柏年攝攝，2020.8.27）
該篇文章也針對「目前採檢的醫護以及健康照護人員，共計2931人，通通都是陰性反應，沒有任何人發生院內感染」這點稱讚，點出台灣醫護的院內感染防護效果有成。不過該調查結果在「研究倫理審查」也確實有出現問題，文內解釋這種抽血的試驗，基本上是不可以「先上車後補票」的，也就是說，之前的採檢在倫理審查還沒通過的狀況下就進行了，這點是會引起爭議的，另外彰化縣衛生局是透過何種方式讓民眾接受採檢也值得後續調查。

▲（圖／翻攝自《MedPartner
▲文章內盤點彰化萬人血清抗體結果的「兩好一壞」。（圖／翻攝自《MedPartner 美的好朋友﻿》）
文末也提醒「防疫真的就是作戰」，更稱讚「台灣能夠守到現在，真的是奇蹟，一點也不誇張。但這個奇蹟，就是中央、地方、民眾在每一個環節，共同合作、努力完成的奇蹟」。

事實上《MedPartner 美的好朋友﻿》也總結這個血清調查是有價值的，但主要在於是研究價值而非臨床價值，「這讓我們知道疾病目前的盛行率，對於接下來防疫政策的制定有幫助」，也透露這份結果會造成未來若要針對某一族群普篩，就得先證明盛行率夠高，例如目前針對菲律賓入境一律篩檢。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

彰化 莊人祥 萬人血清抗體 檢測結果 葉彥伯 詹長權

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答

想看更多

[PR]川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

萬人血清結果出爐　葉彥伯：台灣社區很安全

萬人血清結果出爐　葉彥伯：台灣社區很安全

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

[PR]讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

[PR]爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

[PR]超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

[PR]李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽