萬人血清抗體結果出爐！醫見「台灣兩好一壞」：真是奇蹟

彰化萬人血清抗體調查結果今（27）日上午出爐，彰化縣衛生局長葉彥伯就公布受試者採檢數據，這次共檢驗了高風險族群的4841人，其中有4位測驗結果為中和抗體陽性者，高危險群陽性率是萬分之八點三，對此醫療粉專《美的好朋友》就點出這次期中報告呈現結果「兩好一壞」的三大亮點，並稱台灣「能夠守到現在，真的是奇蹟」。

彰化縣針對萬人血清抗體做出的檢測報告指出高風險群的陽性率僅有萬分之8.3，《MedPartner 美的好朋友﻿》就指出這顯示了「台灣社區很安全」，因為按照正常的社區風險理論上會遠在這個數字之下，而且這還是台灣本土感染風險較高的時間所做的回溯研究，並解釋這當中風險較高的4841人（包含醫療健康照護人員、居家檢疫等）僅檢測出有4人出現中和抗體，是顯示台灣防疫成功的第一個亮點。

▲今萬人血清抗體檢測說明會中，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（右）也受邀出席。（圖／記者林柏年攝攝，2020.8.27）

該篇文章也針對「目前採檢的醫護以及健康照護人員，共計2931人，通通都是陰性反應，沒有任何人發生院內感染」這點稱讚，點出台灣醫護的院內感染防護效果有成。不過該調查結果在「研究倫理審查」也確實有出現問題，文內解釋這種抽血的試驗，基本上是不可以「先上車後補票」的，也就是說，之前的採檢在倫理審查還沒通過的狀況下就進行了，這點是會引起爭議的，另外彰化縣衛生局是透過何種方式讓民眾接受採檢也值得後續調查。

▲文章內盤點彰化萬人血清抗體結果的「兩好一壞」。（圖／翻攝自《MedPartner 美的好朋友﻿》）

文末也提醒「防疫真的就是作戰」，更稱讚「台灣能夠守到現在，真的是奇蹟，一點也不誇張。但這個奇蹟，就是中央、地方、民眾在每一個環節，共同合作、努力完成的奇蹟」。

事實上《MedPartner 美的好朋友﻿》也總結這個血清調查是有價值的，但主要在於是研究價值而非臨床價值，「這讓我們知道疾病目前的盛行率，對於接下來防疫政策的制定有幫助」，也透露這份結果會造成未來若要針對某一族群普篩，就得先證明盛行率夠高，例如目前針對菲律賓入境一律篩檢。（編輯：楊智傑）