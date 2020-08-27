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北部流行音樂中心開幕　蔡英文笑稱自己也算音樂人

記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-08-27 14:53:46update2020-08-27 15:05:06

▲北部流行音樂中心（簡稱北流）今（27）日開幕，蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（左二）、台北市長柯文哲（左一）、文化部長李永得（右二）、北流董事長黃韻玲（右一）出席開幕儀式。（圖／記者陳明安、葉政勳攝，2020.08.27）
▲北部流行音樂中心（簡稱北流）今（27）日開幕，蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（左二）、台北市長柯文哲（左一）、文化部長李永得（右二）、北流董事長黃韻玲（右一）出席開幕儀式。（圖／記者陳明安、葉政勳攝，2020.08.27）
歷時17年，位於台北南港的「北部流行音樂中心」今（27）日正式開幕。蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、台北市長柯文哲以及北流董事長黃韻玲皆出席開幕典禮。蔡總統在致詞時說，雖然她不會唱歌、跳舞，但她喜歡聽流行音樂，「這樣也算音樂人吧？」這席話引起全場鼓掌大笑；蘇貞昌也強調，北流的計畫是2006年他首次當閣揆時所拍板的，而興建經費的部分，行政院出了60億、佔96%。

蔡英文、蘇貞昌、柯文哲等政壇人士今天出席北流開幕儀式，出於防疫考量，雖然坐在一起，但彼此的座位間隔很遠，且大家都戴著口罩，媒體關注蔡英文和柯文哲的關係，但兩人幾乎是零互動。

蔡英文致詞時說，雖然她不會唱歌、也不會跳舞，但她喜歡聽流行音樂，「這樣也算音樂人吧？」引起全場大笑拍手，主持人黃子佼隨即接著說「愛樂人都是音樂人。」

蔡英文表示，過去幾十年，台灣一直都是華語流行音樂的中心，很多傳唱金曲都從台灣開始流行起來，也因為我們有一個民主自由社會，讓各種音樂形式都可以多元呈現。

蔡英文說，很多音樂圈朋友告訴她，從Live House到小巨蛋中間，其實台灣少了中型場館，在很多人的努力之下，今天見證了亞洲第一座由國家出資興建的流行音樂中心。這座場館可以容納5、6千人，不管是隔音、防震或專業設備上，都符合國際級規格。也有很多不同場廳，可讓不同表演者因應不同表演形式，選擇不同場館。

▲蔡英文總統（左二）出席北部流行音樂中心開幕儀式，左一為行政院長蘇貞昌。（圖／記者陳明安、葉政勳攝，2020.08.27）
▲蔡英文總統（左二）出席北部流行音樂中心開幕儀式，左一為行政院長蘇貞昌。（圖／記者陳明安、葉政勳攝，2020.08.27）
 

蔡英文指出，北流的計畫，中央政府前後一共編列60億預算。謝謝歷屆行政院長和文化部長，也要謝謝柯文哲還有歷任台北市市長和北市府團隊，讓這個中央出資、地方經營的計畫能順利完成。

蘇貞昌致詞時說，在他成長的年代，政府是扮演文化的壓制者、權威的施展者，很多歌曲遭到政治力壓制，有很多禁歌。如今政府是人民選出來，非常重視文化，文化是一個國家的靈魂、國家的根。蔡英文總統上任以來，文化部預算這幾年來快速成長，從2016年的200億到現在400多億，用國家資源讓文化大力推展。

蘇貞昌指出，北流的計畫在2006年拍板，「那個拍板的行政院長正好是我，我不敢居功，今天能躬逢其盛，何其榮幸」。他還說，不只今天北流開幕，年底南部流行音樂中心也要開幕，如果不是一棒接一棒、一代又一代的努力，哪有這麼精彩的舞台。

蘇貞昌也透露說，中央對於北流出了非常大的力量，經費部分，行政院出了60億、佔96%。北市府出2.6億，但是是由北市府來興建。

柯文哲致詞表示，北流從籌備到開幕，花了17年，這是相當多人的努力才能完成。感謝文化部和北市府團隊，今天有這個專業的流行音樂場地，由行政法人的專業團隊經營，希望台灣音樂人才能在這裡匯集，讓這裡成為亞洲流行音樂的聖殿。

▲北部流行音樂中心（簡稱北流）今（27）日開幕，蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（左二）、台北市長柯文哲（左一）、文化部長李永得（右二）、北流董事長黃韻玲（右一）出席開幕儀式。（圖／記者陳明安、葉政勳攝，2020.08.27）
▲北部流行音樂中心（簡稱北流）今（27）日開幕，蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（左二）、台北市長柯文哲（左一）、文化部長李永得（右二）、北流董事長黃韻玲（右一）出席開幕儀式。（圖／記者陳明安、葉政勳攝，2020.08.27）
 

關鍵字

蘇貞昌 蔡英文 北部流行音樂中心 北流 柯文哲

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