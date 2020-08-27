北部流行音樂中心開幕　蔡英文笑稱自己也算音樂人

蔡英文、蘇貞昌、柯文哲等政壇人士今天出席北流開幕儀式，出於防疫考量，雖然坐在一起，但彼此的座位間隔很遠，且大家都戴著口罩，媒體關注蔡英文和柯文哲的關係，但兩人幾乎是零互動。
蔡英文致詞時說，雖然她不會唱歌、也不會跳舞，但她喜歡聽流行音樂，「這樣也算音樂人吧？」引起全場大笑拍手，主持人黃子佼隨即接著說「愛樂人都是音樂人。」
蔡英文表示，過去幾十年，台灣一直都是華語流行音樂的中心，很多傳唱金曲都從台灣開始流行起來，也因為我們有一個民主自由社會，讓各種音樂形式都可以多元呈現。
蔡英文說，很多音樂圈朋友告訴她，從Live House到小巨蛋中間，其實台灣少了中型場館，在很多人的努力之下，今天見證了亞洲第一座由國家出資興建的流行音樂中心。這座場館可以容納5、6千人，不管是隔音、防震或專業設備上，都符合國際級規格。也有很多不同場廳，可讓不同表演者因應不同表演形式，選擇不同場館。
蔡英文指出，北流的計畫，中央政府前後一共編列60億預算。謝謝歷屆行政院長和文化部長，也要謝謝柯文哲還有歷任台北市市長和北市府團隊，讓這個中央出資、地方經營的計畫能順利完成。
蘇貞昌致詞時說，在他成長的年代，政府是扮演文化的壓制者、權威的施展者，很多歌曲遭到政治力壓制，有很多禁歌。如今政府是人民選出來，非常重視文化，文化是一個國家的靈魂、國家的根。蔡英文總統上任以來，文化部預算這幾年來快速成長，從2016年的200億到現在400多億，用國家資源讓文化大力推展。
蘇貞昌指出，北流的計畫在2006年拍板，「那個拍板的行政院長正好是我，我不敢居功，今天能躬逢其盛，何其榮幸」。他還說，不只今天北流開幕，年底南部流行音樂中心也要開幕，如果不是一棒接一棒、一代又一代的努力，哪有這麼精彩的舞台。
蘇貞昌也透露說，中央對於北流出了非常大的力量，經費部分，行政院出了60億、佔96%。北市府出2.6億，但是是由北市府來興建。
柯文哲致詞表示，北流從籌備到開幕，花了17年，這是相當多人的努力才能完成。感謝文化部和北市府團隊，今天有這個專業的流行音樂場地，由行政法人的專業團隊經營，希望台灣音樂人才能在這裡匯集，讓這裡成為亞洲流行音樂的聖殿。