NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

機密任務曝光！國軍F-16在美空中加油訓練　AIT罕見揭露

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-08-27 17:32:22update2020-08-27 17:46:00

▲美國在台協會（AIT）今日曝光空軍F-16戰機在美國接受KC-135加油機空中加油訓練的照片。（圖／AIT臉書）
▲美國在台協會（AIT）今日曝光空軍F-16戰機在美國接受KC-135加油機空中加油訓練的照片。（圖／AIT臉書）
國軍向美國採購150架F-16A/B型戰機時，將10架F-16戰機留在美國空軍基地，作為空軍飛官訓練用途。美國在台協會（AIT）今日罕見曝光空軍F-16戰機在美國接受空中加油訓練的照片。

AIT將8月訂為「安全合作月：真朋友真進展」，今日AIT官方臉書PO出多張國軍F-16戰機訓練照片，包括F-16戰機在高速公路嘉義戰備道起降、1997年4月8日，一架F-16戰機和美軍KC-10空中加油機飛越太平洋回到台灣。另外，AIT也刊登第21戰鬥機中隊依照F-16戰機的訓練計畫，和美軍KC-135空中加油機在美國亞利桑那州路克空軍基地（ Luke Air Force Base）執行空中加油任務，這是AIT罕見刊登國軍F-16飛官在美國本土接受空中加油訓練的畫面。

1992年美國總統老布希為尋求連任，宣布同意出售中華民國空軍150架F-16A/B型戰機，包括120架F-16A型單座機與30架F-16B型雙座機，總金額達到60億美金。這個採購計畫命名為「和平鳳凰計畫」，於1997年4月開始交機。

150架F-16A/B型戰機中，空軍將10架F-16戰機留在美國空軍基地，作為我國空軍飛官從事訓練用途。21中隊原為我國嘉義空軍基地的作戰中隊，隊徽為撲克牌的紅心A與黑桃K，正好是遊戲「21點」，美軍也非常喜歡這個隊徽，因此允許我國空軍在美訓練單位以21中隊為番號。

由於美軍大量換裝F-35隱形戰機，未來路克基地將轉為純F-35訓練用途，21中隊預計2021年將搬到亞利桑那州路克空軍基地（Tucson Air Force Base）進行訓練。

▲我國空軍F-16飛行員在亞利桑納州路克空軍基地（Luke
▲我國空軍F-16飛行員在亞利桑納州路克空軍基地（Luke Air Force Base）21中隊接受訓練。（圖／美國空軍）
 

關鍵字

KC-135 AIT F-16 21中隊 空軍

延伸閱讀

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽