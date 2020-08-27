機密任務曝光！國軍F-16在美空中加油訓練　AIT罕見揭露

AIT將8月訂為「安全合作月：真朋友真進展」，今日AIT官方臉書PO出多張國軍F-16戰機訓練照片，包括F-16戰機在高速公路嘉義戰備道起降、1997年4月8日，一架F-16戰機和美軍KC-10空中加油機飛越太平洋回到台灣。另外，AIT也刊登第21戰鬥機中隊依照F-16戰機的訓練計畫，和美軍

空中加油機在美國亞利桑那州路克空軍基地（

Luke Air Force Base

）執行空中加油任務，這是AIT罕見刊登國軍F-16飛官在美國本土接受空中加油訓練的畫面。

亞利桑那州路克空軍基地