機密任務曝光！國軍F-16在美空中加油訓練　AIT罕見揭露

AIT將8月訂為「安全合作月：真朋友真進展」，今日AIT官方臉書PO出多張國軍F-16戰機訓練照片，包括F-16戰機在高速公路嘉義戰備道起降、1997年4月8日，一架F-16戰機和美軍KC-10空中加油機飛越太平洋回到台灣。另外，AIT也刊登第21戰鬥機中隊依照F-16戰機的訓練計畫，和美軍KC-135空中加油機在美國亞利桑那州路克空軍基地（ Luke Air Force Base）執行空中加油任務，這是AIT罕見刊登國軍F-16飛官在美國本土接受空中加油訓練的畫面。
1992年美國總統老布希為尋求連任，宣布同意出售中華民國空軍150架F-16A/B型戰機，包括120架F-16A型單座機與30架F-16B型雙座機，總金額達到60億美金。這個採購計畫命名為「和平鳳凰計畫」，於1997年4月開始交機。
150架F-16A/B型戰機中，空軍將10架F-16戰機留在美國空軍基地，作為我國空軍飛官從事訓練用途。21中隊原為我國嘉義空軍基地的作戰中隊，隊徽為撲克牌的紅心A與黑桃K，正好是遊戲「21點」，美軍也非常喜歡這個隊徽，因此允許我國空軍在美訓練單位以21中隊為番號。
由於美軍大量換裝F-35隱形戰機，未來路克基地將轉為純F-35訓練用途，21中隊預計2021年將搬到亞利桑那州路克空軍基地（Tucson Air Force Base）進行訓練。