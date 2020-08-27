受邀澳洲智庫視訊演說　蔡英文：兩岸和平穩定的承諾不變

對於中國的「一中政策」，蔡總統表示，如同中共領導人習近平去年初的聲明，北京的「一個中國」在本質上就是「一國兩制」，這是台灣人民無法接受的，尤其是我們已經目睹了香港的情況。台灣是個民主蓬勃發展的國家，中華人民共和國對台灣沒有管轄權，我們的公民享有完全的政治權利，我們拒絕任何矮化台灣的意圖。「台灣致力維繫台海和平穩定，我相信國際社會也都注意到了」。
對於統獨，蔡總統指出，台灣是台灣，我們的存在無庸置疑。有自己的政府，有自由的選舉制度，人民可以選擇自己的領導人，也有自己的軍隊和民主制度，不曾接受過北京管轄。她強調台灣的未來完全由台灣人民決定，這是我們一直的堅持。
蔡總統也說，她要重申致力台海和平穩定的承諾。只要有助雙方互蒙其利，台灣樂願與中國協商，重要的是協商必須是基於「和平、對等、民主、對話」四項原則。「和平」，就是我們致力維持兩岸和平，而對岸也必須放棄對台灣的武力威脅；「對等」，則是雙方互不否認彼此存在的事實；「民主」，就是北京一定要體認到台灣的前途要由台灣人民決定；而「對話」，就是在不預設政治前提情況下，我們不迴避與北京進行對話。如果能秉持這些原則，台灣願意推動兩岸互動。
至於兩岸爆發衝突的可能性如何？蔡總統說，各方必需審慎約束，才能避免兩岸爆發衝突。期盼北京保持自制，克盡身為區域大國的義務。國際社會密切關注香港局勢和中國在南海的軍事化行動，也因此更嚴密監控台灣海峽的情勢。「區域軍事活動日益增加，我們擔心會擦槍走火」。因此，各方保持開放的溝通管道是很重要的，以避免誤解和誤判。
談到與澳洲的互動，蔡總統表示，由衷感謝澳洲聲援台灣拓展國際空間，包括參與「世界衛生大會」。此次疫情更彰顯讓每個國家充分參與國際社會的重要性，特別是在健康及公共安全領域。台灣的國際參與和在國際組織發聲，對世界各國人民非常重要。
蔡總統說，希望澳洲也認同台灣安全在印太地區的重要性，在香港事件之後，台灣站上自由民主的更前線，台灣當然希望繼續與理念相近的國家一起合作，以確保台灣的安全，有利於區域的和平穩定。
對於台灣在兩岸的緊張關係中如何自處？蔡英文說，確保台灣做好充分準備的三大關鍵：第一，致力持續對兩岸政策採取務實一致的態度。正如她在就職演說中所說的，在兩岸關係上，將繼續秉持「和平、對等、民主、對話」的四項原則。也就是說，國際社會可以繼續期待，在我的第二任期內，我對兩岸和平穩定的所有承諾，不會改變。
蔡總統說，第二，提升台灣的防衛能力。在當前情勢下，堅強的實力能夠帶來威懾效果，也能降低軍事冒進的風險。為此，台灣政府堅定承諾，提高國防預算，調整防禦戰略，包括納入「整體防衛構想」，確保國軍弟兄姐妹精良裝備及良好訓練。
蔡總統表示，第三，強化台灣和理念相近國家的連結。當前情勢需要齊心協力，要讓全世界知道，台灣站在世界民主的前線。我們將基於共享價值和共同利益，繼續與美國等理念相近國家建立更堅實的安全夥伴關係。