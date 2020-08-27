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戳彰化血清記者會「4疑點」！醫師：不是這麼隨便帶過吧

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-27 17:10:43

▲彰化抗體血清調查結果在今（27）日由葉彥伯說明受試者採檢數據。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
▲彰化抗體血清調查結果在今（27）日由葉彥伯說明受試者採檢數據。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
彰化抗體血清調查結果今（27）日上午公布，由該縣衛生局長葉彥伯說明受試者採檢數據。不過醫師林靜儀列出記者會內容的4個疑點，並質疑「研究倫理不是這麼隨便可以帶過的吧？」

今（27）日台大公衛學院與彰化縣政府合作的彰化縣萬人血清抗體檢測結果公布，葉彥伯，提到這次共檢驗了高風險族群的4841人，其中有4位測驗結果為中和抗體陽性者，高危險群陽性率是萬分之八點三，這份研究顯示台灣社區很安全。

▲（圖／翻攝臉書）
▲林靜儀針對記者會內容提出質疑。（圖／翻攝林靜儀臉書）
不過針對記者會內容，林靜儀醫師則列出4個疑點：

1. 如果是以「2至3月疫情高峰期」的高風險者，那八月份還不斷被叫去抽血的七月返國個案，是另一個研究嗎？ 如果不是，那今天報告的研究到底是做完了沒？

2. 詹長權教授在另一篇訪問中說；「檢體採集都是彰化縣做，學術單位需要做分析經過審查，這類IRB就在校長室。」所以到底有沒有送過IRB?什麼叫做「這類IRB就在校長室」？意思是跟校長說好、跟縣政府說好，研究資料就可以取得了嗎？

3. 「2/5跟教育部和科技部合起來的研究計畫」？可否說明是原來的計畫名稱為何？當時是哪個單位審核？是否有事後追加或是事後變更 ？

4. 今日報告還提到「對疫苗發展的價值」，這種牽涉到疫苗研發、生技產業資金資源甚至股票交易等等的重要研究資料，是否有充分告知受檢者他們的血液會被哪些機構甚至廠商使用？

林靜儀也質疑，「國家最高學術機構與地方最高衛生指導機關，研究倫理不是這麼隨便可以帶過的吧？」（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

研究倫理 疑點 彰化血清 葉彥伯 林靜儀

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