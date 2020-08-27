蔡英文印太領袖對話視訊演說　盼台澳簽經濟合作協定

蔡總統受邀在澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute, ASPI） 的「ASPI印太領袖對話」發表視訊演說，並回答書面提問。
蔡總統指出，在經濟方面，疫情導致供應鏈加速重組。這也產生了一個正面的效應，就是提供了重新檢視評估經貿合作的機會。台澳的經濟關係是互補互惠。澳洲主要出口肉類、小麥和乳製品等農產品到台灣，此外，台灣注重養生的消費者特別喜歡澳洲的保健食品和飲料。另一方面，澳洲從台灣進口電信設備和零件、精煉石油、電腦、摩托車以及自行車。
蔡總統說，澳洲農產品供應的卓越性，以及台灣高科技產品出口的重要價值，展現我們兩國貿易關係的相輔相成。此外，澳洲是台灣的第二大天然氣供應國，台灣建設離岸風場以取得更多的綠能，澳洲廠商也在其中扮演重要的角色。
蔡總統表示，考量兩國間目前的經貿關係，她期待儘速啟動台灣與澳洲間的「經濟合作協定」（ECA）談判，以發掘更多有益兩國的機會。其中之一，就是台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。臺灣的參與，對會員國的澳洲，當然是利多。
對於印太地區的區域穩定和平，蔡總統說，台灣和澳洲是印太地區的重要成員，維護區域的「和平」與「繁榮」是我們的責任，也符合我們的最佳利益。美澳雙邊部長的聯合聲明，重申台灣在印太地區的重要性，除了表達對台灣的強力支持，並承諾跟台灣攜手協助太平洋島國的發展。對此，她要表示感謝。
蔡總統說，區域情勢變化快速，需要自二戰以來最全面的戰略調整。「灰色地帶活動」就是我們必須共同面對的挑戰。近年來，澳洲政府調整戰略，採取更積極的防禦作為，以因應區域的瞬息萬變。澳洲政府迅速因應，保護自身，也保護區域，讓台灣印象深刻。
蔡總統指出，澳洲自2017年以來實施的「強化太平洋交往」（Pacific Step Up）政策和「印太奮進」（Indo-Pacific Endeavour）聯合演練，就是致力維護區域安全的例證。「印太奮進」的人道援救、災害救助和海事能力提升等，都是台灣的強項。她希望台灣可以和澳洲合作，共同維護區域的穩定和平。
蔡總統說，數十年來，台灣在太平洋地區深耕夥伴關係。我們秉持「以人為本」的原則，和邦交國一起改善基礎設施、農業技術、衛生、醫療服務和潔淨能源，也協助培訓人力資源，並鼓勵文化交流。台澳在維繫區域的和平穩定及發展上，一直並肩站在最前線，致力維護以規則為基礎的國際秩序，並且秉持透明及責任進行合作。她不樂見有國家違反國際規範，擴大軍力威脅並侵蝕自由開放的印太地區。
對於港版國安法，蔡總統說，港版國安法的通過，引起國際無比的關切。台灣堅定支持香港人民追求自由、民主與人權，也肯定澳洲、美國、英國、加拿大等民主夥伴以行動支持香港，共同維護民主。台灣也密切關注東海與南海的潛在衝突熱點，她呼籲國際社會保持警惕，並依據國際法，共同以和平方式解決任何議題或衝突。