馬稱「首戰即終戰」引自國防部報告　綠：斷章取義

民進黨發言人顏若芳說，「首戰即終戰」，不是出自國防部的報告，而是中國意圖進犯台灣的戰略。馬英九和不敢挑戰黨內反改革勢力的國民黨主席江啟臣，把解放軍犯台的戰略，當作強迫推銷「九二共識」的理由，不誠實也不負責任。
顏若芳指出，馬英九說他的「首戰即終戰說」是引用國防院的報告，但其實故意去頭去尾，截用這份《中共政軍發展評估報告》的原文裡一句話：「『中國強調首戰即決戰』，讓美軍未到，戰事已定。」但，原文這段是中國解放軍的戰略指導，也就是中國的立場，而不是戰爭的結果預測。這份報告真正目的，是在了解中國戰略意圖的同時，台灣在國防上應該加強的方向，而不是去接受喪權辱國的「九二共識」。「馬英九用這份報告來恫嚇台灣，根本就是在幫中國做大外宣」。
顏若芳說，面對中國的強兵黷武，我們要做的，不是放棄自己的自由民主，不是把主權割讓出去，而是要強化國防實力，也要與周邊國家加強軍事交流與合作。馬英九、江啟臣的邏輯，就像是指責家裡裝了防盜警鈴的人是「挑釁」，還要拿自己的安全跟財產當作「共識」換給想闖空門的歹徒，真是荒唐。
顏若芳還說，國民黨的政治人物說，「國際危機組織」今年6月的《危機觀察》（CrisisWatch June 2020）報告將臺灣海峽列入「政治安全情勢重大惡化地區」，都是因為民進黨政府造成的。但事實是，這份報告清楚點出，造成台灣區域安全威脅的，就是中國。國民黨不敢對中國的霸權主義說句話，卻反過來譴責安全受到威脅的台灣人，到底是站在哪一邊？