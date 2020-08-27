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馬英九「首戰即終戰」引爆爭議！他揭真相苦勸：別說了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-27 21:41:49

▲前總統馬英九。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲前總統馬英九。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
前總統馬英九日前公開發言，台海若發生戰爭「首戰即終戰」、「美軍不會介入」等，引發台灣社會議論。對此，資深媒體人黃暐瀚認為馬英九錯了，但只錯在「因為這話，是馬英九說的。話本身沒錯，說的人錯了」。

黃暐瀚提到，2018年12月13日，國防安全研究院就已經提出，「首戰即決戰，美軍未到，戰事已定」！當時國防安全研究院的董事長是馮世寬，是蔡總統的軍事智囊，但兩年前講中共打算「首戰即決戰，美軍未到，戰事已定」沒事，兩年後換個人講，就變成舔共賣台？變成鼓吹投降？變成裡應外合？

黃暐瀚繼續說，2010年三月，蔡英文總統去嘉義，批評當時的馬總統，想要推動ECFA是糖衣毒藥，事後馬英九和蔡英文，還有一場關鍵的「ECFA大辯論」，當時蔡英文相當反對ECFA，但一直到2016年蔡英文當選了，蔡英文卻改口「概括承受」，要繼續吃這毒藥，而2020到了，ECFA首次面臨檢討續簽，外傳因為兩岸關係生變，對岸可能不續簽了。陸委會跳出來呼籲北京，希望不要中止。

▲（圖／翻攝黃偉和）
▲黃暐瀚針對此事件表達看法。（圖／翻攝黃暐瀚臉書）
黃暐瀚再舉例，2008年馬英九選總統，民進黨批評，如果讓馬英九當選總統，台灣人會完蛋，大陸會來，還影響工作機會，當時有句順口溜，叫做「查甫找嘸工、查某找嘸ㄤ、找兒叨去黑龍江，結果呢？有嗎？」

黃暐瀚還補充，馬英九開放兩岸直航，從台北可以直飛上海北京。當時民進黨也反對，說會有戰鬥機，藏在民航機下面，機上的乘客，都會是特工人員，會攻佔總統府，會木馬屠城。「結果呢？有嗎？」

黃暐瀚最後總結，ECFA可能不是錯的；直航也不是錯的；提醒共軍可能攻台，更不是錯的，錯就錯在「馬英九」。萬方有罪、罪在英九，馬英九錯了！錯在他為什麼總要開口？讓綠營集體抓狂？知錯能改，善莫大焉，「馬英九，還是別說了」。（編輯：潘毅）

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馬英九 黃暐瀚 首戰即終戰

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