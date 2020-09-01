美中角力／台美關係升溫背後　蔡英文擁有哪些籌碼？

不過，國際社會現實，籌碼、算計、合縱連橫，沒有永遠的敵人，更沒有真正的朋友，身為「亞細亞孤兒」的台灣，最能體會箇中苦澀。雖然殘酷，但該面對的還是要面對；既然美國給了台灣「安全感」，那也是時候想想，台灣能「給」美國些什麼？
還記得阿薩爾8月12日上午前腳才離開台灣，蔡英文後腳就在晚間與美國智庫的視訊會議中提到，會在第二任期內，繼續與美國合作，未來最重要的任務包含區域共同利益，建立更具建設性的台美安全合作關係、再者是啟動自由貿易協定（FTA）的談判、第三則是與美國合作強化與其他理念相近民主國家的連結。
雖然沒有具體提到美豬、美牛議題，但蔡英文也指出，政府有決心依既定的科學標準共同來克服，同時確保消費者安全、相信台灣民眾可以了解與美國建立更緊密經貿關係的價值與優點，希望美方也能體察這項協定的深遠戰略意涵。
緊接著在8月28日，蔡英文便正式向國人宣示「替台灣做出一個關鍵的決定、解決一個懸宕已久的問題」，開放美豬、美牛。蔡英文表示，這是基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定。台灣經濟，正站在歷史的轉折點上，台灣必須掌握戰略機運，推開障礙、打開活路。
顯然，美豬、美牛叩關台灣「有助於台美關係的提升」，成為台美關係中的一項籌碼。
對此，淡江大學國際事務學院院長王高成指出，台灣除了軍購案外，開放美豬、美牛，以及更高度的配合美國印太戰略這三個部份，都能做為台美之間的「籌碼」。
配合美國印太戰略相較美豬、美牛及軍購議題相對「容易」。王高成解釋，台灣若更積極配合美國的印太戰略，包含情資搜集等，與美方進行更多的合作，並在涉及主權的議題，像南海主權等，台灣的立場跟發言方面更呼應美國，便能配合美國做國際宣傳與運作。
至於美豬、美牛的部分，王高成表示，要看蔡政府隊內的說服能力是否足夠克服豬農跟在野黨的反對，也要看開放美豬、美牛進口後，也要看美方會給台灣換到哪些優惠，讓社會大眾在衡量後，願意表態支持政府。
在軍購的部分，在蔡英文任期內，採購金額不斷增加，作為一個籌碼，也是要看國人與在野黨的支持程度，雖然藉由軍武能提升美台關係，但要有財力配合跟民意支持。
淡江大學戰略所副教授李大中則說，對美軍購對台灣來說還是很重要的，一方面能實質提升台灣的國防戰力，一方面也有彰顯美國在安全議題上支持台灣的象徵意義。
不過李大中認為，國防部在跟美國溝通時，是否透過完善的成本效益分析，根據我方需要取得最符合成本效益的軍事裝備，以及中間伴隨的技術移轉問題；畢竟國防自主對台灣來說還是很重要的，在台灣發展國防自主工業時，美國還是扮演重要角色。
李大中強調，美國對台軍售由來已久，美方向來也都支持台灣提升國防戰力，1979年的《台灣關係法》也明定了應該協助台灣自我防衛的能力；但相較於硬體，更重要的是在軟體部分，不管是人員交流或演訓，其實都還有很大的空間。
但有部分民眾會譏諷台灣對美軍購，無非就是一種「繳保護費」的行為。對此，李大中表示，美方當然有他自己的判斷，畢竟台灣並非美國的亞太盟國，所以提供台灣的武器、裝備通常也不是第一級、最尖端的技術。
李大中提到，有時候最好的東西不一定就適合台灣，重要的是美台是否能做好溝通，如他上述，應該在實際提升台美關係合作的考量下，取得最符合我方成本效益的硬體軍事裝備，以及軟體提升。
另外，政府各部門也要在提振國防實力的共識下，扮演好各自的角色，尤其立法院的部分，必須代表納稅人看緊荷包，在所有的軍事投資杜絕浪費。