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抨擊馬英九　本土社團嗆：有你，國家才不安全

記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-08-28 11:29:30

▲前總統馬英九提「首戰即終戰」，台教會、永社等本土社團批評「你有，國家才不安全」。（圖／台灣教授協會提供）
▲前總統馬英九提「首戰即終戰」，台教會、永社等本土社團批評「你有，國家才不安全」。（圖／台灣教授協會提供）
前總統馬英九日前參加「國家不安全」研討會，批評蔡政府不承認九二共識、是把國家推到戰爭邊緣，還提到中國對台「首戰即終戰」。對此，台灣教授協會與台灣永社今（28）日批評馬英九「有你，國家才不安全」。台灣教授協會代會長陳俐甫說，馬英九根本就是「為匪宣傳」，實在愧對前元首身分，永社理事長黃帝穎也批評，馬英九強推九二共識，「舔共賣台」毫不避諱。

陳俐甫表示，馬英九是前任三軍統帥，理應穩定軍心，卻反其道而行瓦解軍心、失言又失格，有愧前元首身分；馬英九跟中國沆瀣一氣，擔任總統8年坐視中國軍備升級，卻沒有相應進行國防武器的轉代轉型，他任內正是共諜案爆發最多的時候，而且還是美國政府通知台灣的；馬是破壞台灣自衞能力的罪人，為的是早日實踐馬父「化獨漸統」的遺願。「首戰即終戰」是中國防止台灣「以武謀獨」的心戰謀略之一，絕不可輕忽。

黃帝穎說，馬英九為了強迫推銷九二共識，大喊「首戰即終戰」、「美軍不會來」等言語，企圖瓦解台灣國軍士氣及人民防衛信心，根本舔共舔到背棄民主。近日雷根號航母戰鬥群及美軍機現蹤台海、史上首次美國AIT處長陪同蔡英文總統到金門出席823砲戰紀念活動，象徵台美共同保衛台海安全，更讓馬英九與中共的「恐嚇牌」失效。

政治大學公共行政學系助理教授莊國榮說，習近平統治的中共政權越來越像希特勒統治的納粹政權，要維護台灣的安全，絕對不能被馬英九的失敗主義及投降主義誤導，加上美國在貿易、科技、軍事和全球影響力上，已經與中共政權展開新的冷戰，美國介入台海戰爭的可能性大幅提升。

民進黨國際部副主任謝佩芬認為，身為馬英九哈佛學妹很丟臉，因為馬英九眼裡只剩九二共識，論述不合時宜又毫無現實感，台灣的生存若是依靠在中共獨裁政權，根本是請鬼拿藥單。

經民連智庫主權組召集人宋承恩說，馬英九等人所提倡的是假和平之名，實為侵略鋪路的「苟和論」，完全不提中國的極權擴張，彷彿關係的緊張是受害者的錯，且苟和論最大的問題是默認中國對台灣用武的合法性。面對中國武力威脅，問題根本不是在美中之間選邊站，而是拒絕或接受武統。這點上沒有模糊空間。

前台大學生會會長涂峻清表示，馬政府執政期間，弱化外交國防，全力增溫兩岸關係，才是讓台灣變得不安全，進而失去抵禦侵略能力的原因。以教育政策來說，馬政府對大量的「假學術、真統戰」的交流團毫不設防，替中國在台灣佈下廣泛的統戰協力網絡，其實就是中國統戰與弱化台灣的一環。

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馬英九 首戰即終戰 兩岸 台灣教授協會 永社

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