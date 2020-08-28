中市府政風處長人選　盧秀燕：像極了愛情

中市議會臨時會，首先由民進黨議員何敏誠率先開炮指出，新任政風處長詹政曇既然中央已完成宣誓儀式，制度上已合法上任，即使盧市長不滿意，也應有肚量，不需要為人事案「使孩子性」，肚量大一點，及早解決，按照制度來﹔議員陳世凱直接點名問，盧秀燕評斷新政風處長在完成宣誓程序後，她的認定究竟政風人事案是否已走法定程序。
國民黨議員李中引用「沐猴而冠」說，市長有權決定誰坐在那個位置，即使市長叫一隻猴子坐在處長席位上，稱他也是處長，直轄市長有其應有權力，中央跟台中市玩，跟議會無關。
議長張清照裁示，請市府依規定辦理，但立即引來綠營議員抗議﹔盧秀燕則回應說，市府等待協商，但法務部比較忙，沒時間協商，更說「像極了愛情」，引起台下藍營議員大笑，綠營議員則批她耍嘴皮子。
最後張清照指示，請市府首長未能出席議會依規定請假；市府人事依法定程序辦理，結束這場爭議。
中市府表示，依據宣誓條例規定，未依法宣誓，視為未就職，而依宣誓條例第五條規定，宣誓應於就職任所或上級機關指定之地點公開行之。依據台中市政府政風處組織規程，政風處處長承市長之命，綜理處務，台中市政府政府政風處的上級機關係台中市政府，宣誓就職之地點應為台中市政府或其指定之其他地點，政風處長人選一事，台中市政府仍靜候法務部協商。