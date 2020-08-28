宣示開放美豬美牛進口　蔡英文：台美經濟合作重要起點

蔡總統和行政院長蘇貞昌中午在台北賓館宴請民進黨籍立委，會中透露將開放美豬、美牛進口。下午3時半，蔡總統在副總統賴清德、蘇貞昌、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄的陪同下，親上火線，針對開放美豬、美牛議題在總統府發表公開談話。
蔡總統強調，有關美牛、美豬開放進口的議題，在食安上，「科學證據、國際標準、清楚標示」就是開放進口的原則。在產業上，保障豬農收益，提升國產豬肉的出口競爭力，打開國際市場，就是目標。
蔡總統也說，政府已經做過整體評估，認為現階段進一步開放美豬美牛的決定，是一個符合國家整體利益及未來戰略發展目標的決定；也是一個能夠促進台美關係的決定；更是一個符合食品衛生標準的決定；也是一個可以確保台灣豬農生計不受影響的決定。
蔡總統指出，美中貿易戰和這次疫情，對世界經濟帶來結構性的改變，也加速、加大了全球供應鏈的重組。 台灣要成為全球供應鏈重整中的關鍵力量，必須跟世界各經濟體加速連結，尤其是跟台灣最堅定的戰略夥伴、也是世界經濟龍頭的美國，強化連結。「但不可諱言，因為我們的相關法規，尚未跟國際規範完全接軌，成為台美經濟進一步合作的障礙」。
蔡總統說，如果台灣能在美豬、美牛的議題上，跨出關鍵的一步，將是台美經濟全方位合作的重要起點。未來台灣的經貿戰略，可以更靈活、更有力地展開；對於這兩年受到美中貿易衝突及疫情衝擊的產業，特別是傳統產業，這將是一個重要的契機。
蔡總統提到，美牛美豬進口的議題，從前總統陳水扁、到馬英九，都對美方做出承諾要解決，雖然兩位前總統在當時的時空環境及條件下做了努力，但也僅能處理部分的問題。這讓台灣政府解決問題的能力、貿易談判的信用，受到質疑。影響的不只是台美間的經貿關係，甚至包括CPTPP等區域貿易協定的參與，也會讓其他國家抱持疑慮，質疑台灣是否有決心解決困難的貿易問題。
蔡總統表示，此時此刻，台美關係達到了數十年來最好的狀態，美國從國會到企業界都明確期待，台美有更廣泛和深化的經貿往來，甚至對台美BTA都樂觀其成，這是對台灣經貿發展最好的契機。但是，我們必須要展現面對以及解決問題的決心；從現在開始，到真正洽簽貿易協定，還有一段路要走。但貿易協商的前提，是必須要合理化貿易管理措施，要以同樣的國際標準，對其他國家互惠開放。
對於食安疑慮，蔡總統說，政府會做好安全把關。將強化進口肉品的檢疫及查驗，也會落實食品標示規定。
至於國內養豬產業是否受到衝擊？蔡總統說，現階段國產豬肉的市占率達到九成，競爭力也在持續提升當中；政府將設立一百億元的「養豬產業基金」，確保豬農的收益不會受到影響。也會努力提升養豬產業的競爭力，在戰勝口蹄疫和非洲豬瘟後，目前國產豬肉已經可以出口到新加坡和澳門，接下來，政府會傾全力打開更多的市場，讓更有競爭力的台灣豬肉，可以賣到全世界。