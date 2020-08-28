開放美豬牛　蔡英文：符合國家食品衛生標準沒有妥協讓步

蔡總統說，有關美牛、美豬開放進口的議題，在食安上，「科學證據、國際標準、清楚標示」就是開放進口的原則。在產業上，保障豬農收益，提升國產豬肉的出口競爭力，打開國際市場，就是目標。
蔡總統指出，人民重視食安，這點政府很清楚。對於未來美國牛豬肉的進口，她跟大家保證，政府會做好安全把關。將強化進口肉品的檢疫及查驗，也會落實食品標示規定，清楚標示食品來源國，提供消費者充足的資訊可以選擇。從散裝食品和包裝食品，從零售市場到餐廳，以及便當業者等，未來都必須讓消費者得知完整的食品資訊，來確保食品安全。
蔡總統表示，在2012年之前，國際上針對萊克多巴胺的含量，並沒有規範標準。而美國牛肉也因為狂牛症的問題，曾經引發疑慮。台灣也確實曾經對含有萊克多巴胺的牛、豬肉進口有所保留。但是在2012年的7月，經由國際標準的制定，以及後續的風險評估，逐漸累積出更多的科學證據。當時在野的民進黨也因此修正了立場，要在以保障國民健康的前提下，基於科學證據、國際標準，對進口食品做出相關規範。這也是她在2016年競選總統時的立場。
蔡總統強調，這個原則並沒有改變、也沒有退讓。但是因為時空環境的改變，使得過去所沒有成就的條件，如今正逐步實現，讓我們能夠有空間做進一步開放的決定。
蔡總統說，首先，萊克多巴胺風險評估的資料，已經比較充分，許多科學證據，也經過時間的累積慢慢浮現。再者，從2012年開放至今，美國牛肉並沒有在台灣構成任何食安問題，而國人對於美國牛肉的消費量，更是大幅度成長。周邊國家包括日、韓、新加坡等國，也陸續開放含少量萊克多巴胺豬肉進口。台灣政府的相關單位，在2012、2019年，都曾經對含萊克多巴胺的牛豬肉品，進行健康風險評估，而結論也都證實，在CODEX標準底下，都沒有食品安全疑慮。
蔡總統指出，另外，2013年以後，美國已經被世界動物衛生組織（OIE），列為狂牛症「風險可忽略」國家。同樣的，衛福部也在2019年進行了嚴謹的風險評估，結論也是安全無虞。ㄇ