美豬開放輸台　養豬業者：感覺山雨欲來

有關美豬開放輸台，南部知名養豬業者表示，台灣畢竟資源有限，必須得在國際貿易的談判桌上，無法拒絕國際貿易，能夠理解蔡政府的立場，也深信會全力為本土養豬業者爭取最好的條件，也因為西班牙與阿根廷的豬肉早已進到台灣市場，養豬業者「普遍感受到山雨欲來」，以及無法永遠拒絕美豬於台灣國門之外。





養豬業者疾呼，應該要落實產地標章或產地標示，明確標註美豬豬肉的來源，並且落實檢驗，確保沒有藥物殘留，同時，加強國內豬肉肉品的推廣，打開國內外市場的知名度，並透過積極的輔導策略，強化本土養豬業者的競爭力。





業者也說，過去民進黨未執政前，為了保護本土養豬產業，讓豬農備感窩心，本次因為國際貿易與美中角力，雖然感到美豬開放的壓力，但仍能同情我國國際處境，因此，盼蔡政府在談判桌上，除了為台灣總體利益爭取更多籌碼之外，也同步推動本土養豬業者的「智」動化、科學養豬與品牌建立等工程，避免在極低價格的美豬開放之後，摧毀整個本土養豬產業。





業者強調，美豬的價格較低，且美國養豬業者是可以合法使用瘦肉精，瘦肉精讓豬肉的換肉率增加，等於養豬成本大幅降低，但因為使用瘦肉精養豬在台灣並不合法，台豬與美豬站在不同的競爭立足點上﹔因此，開放美豬雖然可以提供消費者不同的價格選擇，但盼望政府站在消費者的權益著想，加強檢驗，確保沒有瘦肉精等藥物殘留，為消費者的健康把關。



