蔡英文繞過國會開放美豬美牛　國民黨團：對美國卑躬屈膝

國民黨團今日下午四點召開記者會，黨主席江啟臣、黨團書記長林奕華、立委賴士葆及蔣萬安出席，林奕華表示，過去國民黨在談美豬、美牛進口，由於國人對豬肉的需求量遠高過牛肉，談判都是牛跟豬分開來談。
林奕華也指出，根據農委會七月的報告，全台到五月底共養了550萬頭豬，其中488萬頭是肉豬，貿然開放進口衝擊本土產業，「不是總統說不會影響就不會影響，今天只說樂觀的，到底簽FTA狀況如何也沒說，我們遺憾對蔡政府美日卑躬屈膝，像附庸國沒有國家尊嚴。」
對於民進黨政府以國際食品法典(CODEX)規定的萊克多巴胺(瘦肉精)在10ppb以下，只要符合這個規定就沒問題，江啟臣認為，台灣民情愛吃豬肉、豬肉製品，同樣的劑量在其他不愛吃豬肉的國家可行，到台灣可能還是會吃過量，影響人體健康。
江啟臣也嗆美國「顧及到我們國人的健康，才叫真朋友，希望我們國際友人、友邦，跟台灣發展關係，必須了解台灣是民主社會，有國會監督，所有民主國都如此，不會只有台灣例外。」
賴士葆表示，全台有超過7000戶養豬業者，其中豬隻在1000頭以下的小規模養豬戶佔了八成，開放進口後，這些人的衝擊最大，「他們在野高舉人民利益、農民權益，在朝就踢在一邊，眼中只有政治利益，最近美台不斷關係往上提升，是不是有很多的暗室交易，蔡有責責任到國會做國情報告。」
蔣萬安指出，光是在台北市，一個月21天上課日，學校營養午餐就有9天用豬肉，佔了超過四成，「國外研究，瘦肉精會危害骨骼、肌肉系統，嚴重影響孩子健康。」
蔣萬安也表示，瘦肉精不是人體用藥，一旦人吃多了，具體後果缺乏實驗論證，「國人平均每人每年吃掉將近36.5公斤豬肉，CODEX有針對國人飲食習慣評估嗎？沒有，就要拿國人生命健康當交易籌碼，我們無法接受。」