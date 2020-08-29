獨／府院開放美豬美牛記者會　已秘密籌備半個月

28日下午3時半，蔡總統偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人，親上火線，在總統府舉行記者會，說明政策大方向。隨後，下午5時，行政院也舉行記者會，邀集相關部會首長，對外說明政策細節。
府院要開記者會的事情，相當保密，媒體事先都不知情，直到中午傳出風聲，下午府院才臨時發出採訪通知，讓各界震驚。《NOWnews今日新聞》調查，其實，這天的記者會並非匆促舉辦，府院幕僚已經秘密籌備了超過半個月，但只有少數幾個核心幕僚才知情，相當低調且保密。
據了解，民進黨為了先和黨內溝通、口徑一致，在府院舉行記者會之前，總統府已事先找來執政縣市首長、說明政策方向，隨後府院也在台北賓館宴請黨籍立委，拿出預先準備好的政策說帖，在席間與立委進行溝通。
美豬、美牛開放進口的議題，在台灣已經吵了超過10年。據了解，蔡總統2016年上任以來，美方也一直試圖拿著美豬、美牛叩關，而事實上，蔡政府早已為了開放美豬預做準備，包括盤點各相關部會的配套措施、國內養豬產業的支持計畫等等。
蔡政府會在此時宣示開放進口含瘦肉精的美豬和30月齡以上的美牛，主要是現在的時空背景已經改變，有三大關鍵。
第一，台灣擋下非洲豬瘟，也從口蹄疫疫區除名，養豬產業有外銷實力，體質逐漸強壯。第二，台美關係持續升溫，目前來到一個新高峰。第三，在美中貿易戰和肺炎疫情的影響下，全球產業供應鏈重組，國際經貿體系有結構性的改變。
知情人士告訴《NOWnews今日新聞》，蔡總統的決策風格一向明快，由於時空環境的改變，現在對於萊克多巴胺（瘦肉精）有了國際標準、科學證據，相關部會也盤點出國內產業的支持計畫，於是蔡總統就拍板定案。而在開放美豬美牛後，不僅重新建立和美方的信任感，也有助於開啟和其他國家貿易對話的契機。