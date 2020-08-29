台中市府不同調！零容忍瘦肉精　陳時中：不要一國多制

總統蔡英文在昨（28）日宣布，將放寬美豬、美牛的進口標準，其中含有瘦肉精的美豬也將在一定的含量內得已進口入台，對此，台中市政府今（29）日表示，將依照自治條例維持「零檢出」標準，一經檢出最高可罰10萬，若超過中央容許標準，則可罰2億元。對此，衛福部長陳時中呼籲，「不要一國多制」。





台中市政府今日表示，台中市堅持零檢出，針對豬肉檢出乙型受體素如果超過中央規範容許量標準，將依食品安全衛生管理法罰6萬元以上、2億元以下，即使未超過中央容許量標準，仍將依自治條例罰3萬元以上、10萬元以下，且得連續處罰。強調根據大法官釋字第738號解釋，地方政府依地方自治精神可訂出比中央法規更嚴格的標準。





對此，陳時中則回應，一國多制不是好現象，做好標示管理才是最重要。至於外界質疑政府未先做風險評估報告就開放，陳時中表示，在2018年、2019年都分別有做過報告，這兩天會請食藥署整理內容並面報，周一就會一併放上網，供國人檢閱。但被問及地方以自治條例開罰是否抵觸中央規定或食安法，陳時中表示，還需研究一下法規。





總統蔡英文昨天宣布，經過評估後，她責成相關部門，在保護國民健康下，依科學證據、國際標準，訂進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，及放寬30月齡以上美國牛肉進口。但台中市府今天表示，台中市食品安全衛生管理自治條例規定，製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列的豬肉及相關產製品，不得檢出乙型受體素，包含萊克多巴胺等瘦肉精。



