蔡英文開放美豬美牛進口　國民黨猛批：雙標又獨裁

國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡英文的作法已經違反了一個民主國家總統該有的作為。「妳今天把立法院當塑膠，當時在立法院為了美牛的爭議，當時通過了附帶決議，美牛開放但美豬絕對不能開放，也就是所謂的牛豬分離。」王育敏說，「妳蔡英文今天要再開放美豬的進口，不用再經過國會的同意嗎？蔡英文總統在她宣布要開放瘦肉精美豬進口的時候，完全隻字未提，蔡總統，妳在怕什麼？」。
農委會前主委陳保基也現身參與記者會，他表示以當時的時空背景，拒絕開放含有瘦肉精的美豬進口，原因在於瘦肉精毒素都集中在內臟部位，「美國人大多不喜歡吃豬的內臟，只有華人才會吃。」陳保基說，「之前有做過研究，萊克多巴胺在豬的肺臟、腎臟及肝臟都會有大量殘留，都會比肉的殘留還要高。」陳保基強調，因為美國人都不吃，反而不會注意到萊克多巴胺毒素的嚴重性。
文傳會副主委鄭照新直言，美豬美牛進口開放，最大的影響在於台灣在地產業的衝擊。「這樣一個茲事體大的事件，我們在蔡英文總統的開放裡面，完全看不到相關的評估報告。」鄭照新說，「台灣每年高達七百多億的養豬業，現在只規劃了百億的補償基金，請問妳的評估報告是怎麼做的？」鄭照新強調，如果連這些都看不到，完全沒有跟養豬產業來溝通，也沒有跟國會來溝通，「妳到底憑什麼告訴大家，妳想開放就開放？」。