新北藍營議員堅決反美豬進口　黃志雄：蔡政府別欺負人民

蔡英文政府宣布開放含有瘦肉精的美國豬肉和豬內臟進口，引發軒然大波，國民黨新北市議會黨團31日舉行記者會，強烈批評民進黨在野時堅決反對美國豬肉進口，現在卻說一套做一套，美豬進口的那一天，就是蔡英文下台的日子。





國民黨新北市議會黨團上午在議長蔣根煌、書記長周勝考和市黨部主委黃志雄的帶領下，與10多位議員一起在議會舉行記者會，高呼「拒絕瘦肉精豬肉、捍衛全民健康」，國民黨團也拿出具體行動，提案連署修正「新北市食品安全衛生管理自治條例」，將豬肉及其加工製品不得檢出乙型受體素修法納入。





議長蔣根煌表示，黨團堅決反對含有瘦肉精的豬肉到台灣，不准民進黨政府與美國之間片面交易，他建議國民黨中央能夠募資，把募來的錢登廣告，將民進黨以往反對瘦肉精的畫面讓全民知曉，驗證其昨是今非。





書記長周勝考質疑，蔡政府藐視國會已經不是第一次，但這次蔡英文總統直接記者會昭告全民，根本不甩國會，不僅如此，開放過程中一次也沒有與地方溝通，甚至連跟養豬業「知會一聲」都沒有；過去蔡英文自己說沒有跟國會商量、沒有跟人民商量「是不透明的、是欺負人民的」，現在呢？這個號稱最會溝通的政府，跟誰溝通了?跟誰商量了？拿人民的健康當賭注，除了傲慢還是傲慢！





新北市黨部主委黃志雄強調，許多婦人生小孩坐月子需要吃豬心、豬乾和豬腎，而這些內臟最容易累積毒素，政府能夠保證她們的健康不受危害嗎？豬農好不容易挺過口蹄疫風暴從疫區除名，現在正是最需要政府保護的時候，卻讓他們受到重擊。



