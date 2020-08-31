開放美豬美牛　76%民眾對政府食安把關沒信心

8月28日，總統蔡英文召開記者會宣布開放含萊克多巴胺的美豬以及30月齡以上美牛進口，引發國內社會軒然大波。尤其是國內已經長期禁止萊克多巴胺這類瘦肉精的使用及檢出，政府卻開放含瘦肉精的美豬進口。
對此，有73.67%的民眾表示反對政府開放含瘦肉精的美豬，及較高齡的美牛進口。在此同時，也有20.75%的民眾表示支持政府的決議。
至於為何在這個時間點開放，有50.91%的民眾，也就是超過半數的民眾認為，政府及美方應該有條件交換。同時也有26.85%的民眾認為，政府開放美豬及美牛進口，應該是承受了來自美方的壓力，才不得不開放。至於完全相信蔡英文在記者會中表示「基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標決定」的民眾，僅有17.95%。從此來看，即使支持開放美豬、美牛的民眾，也有一部分並不完全相信蔡英文的說詞。
由於美豬及美牛開放的議題，延宕了十餘年，橫跨陳水扁、馬英九及蔡英文三任總統，而爭議的重點在於使用瘦肉精及狂牛症疫情，可能會對國人的食品安全造成負面影響。因此，當詢及民眾對政府是否有信心做好食安的管理及把關時，有76.14%的民眾認為政府很難做到；對政府有信心能做好把關的民眾僅有20.42%。
在開放美豬及美牛的記者會中，蔡英文表示此次開放僅需行政命令即可，無需經過立法院同意。對此，有74.57%的民眾認為，這樣的決定沒有經過最高民意機關的附署，讓人感覺不尊重民意。
至於未來開放美豬與美牛進口後，有77.34%的民眾表示，即使台灣豬肉可能價格較高，也會選購台灣豬肉。其中，認為「不敢吃美豬」的民眾佔比更高達32.69%，顯示國人對於可能含有瘦肉精的美豬，仍有相當大的疑慮。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷的民眾有4,573人，由於並非嚴格意義的民調，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。