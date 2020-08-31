總統有權無責如何憲改？廖達琪：國會先恢復閣揆同意權

對於蔡政府僅以行政命令放寬美豬美牛進口，廖達琪認為「程序不太適當」，過去馬政府開放含瘦肉精美牛時，就將案子送到立法院，經民意機關審查。雖然這次沒有牽涉到修法，但如此重大的政策，應該經過立法院討論，「至少也要有一個政策報告」。
廖達琪說，國會是最高民意機關，蔡政府此舉「等於是藐視國會」，既然民進黨完全執政，就不應該略過國會。
依照現行的憲政體制，該如何監督總統？廖達琪指出，總統指派行政院長，行政院長等於當總統的「替死鬼」到立法院質詢。雖然國民黨要求蔡英文到立法院做國情報告，但過去並沒有這樣的先例。因此，現行能監督總統的做法，「只能靠民意跟輿論強烈回應」。
我國總統是否「有權無責」？廖達琪表示，現在我國偏向「半總統制」，總統不須直接面對國會的質詢和挑戰。一直以來，都有修憲的聲音，有學者希望總統也應該背負責任。
廖達琪指出，修憲有兩個方向，一個是走向總統制、一個是內閣制。如果要走美國的總統制，就要廢掉行政院長，由總統直接掌握行政大權，但國會的質詢力道，但必須比現在大很多，包括取得監察權、審計權。
廖達琪說，若是內閣制，總統就應該超越黨派。像是芬蘭的半總統制，總統是虛級化的，而法國的半總統制，總統一選上就要宣示退出政黨、超越黨派，才能夠統合社會。
廖達琪表示，過去我國在1997年修憲以前，總統提名行政院長，要經過立院同意的。憲政改革不可能一步到位，應採漸進方式，最簡單的方式，就是恢復國會的閣揆同意權，讓行政院長不只是聽命於總統，而有立委的背書。此外，也要保障小黨空間，讓閣揆要花力量去了解、統合不同的聲音。