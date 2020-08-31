行政命令放寬美豬牛　學者廖元豪：國會還有三招可監督

廖元豪指出，法律上，政府放寬美豬美牛進口，確實目前不需要送立院審查，相關法源禁止進口含瘦肉精的豬牛，要求零檢出，但是授權主管機關可以調整。蔡政府依法律授權，讓行政機關去做調整，因此沒有牴觸現行法律，技術上，蔡政府可以不送立院審查。
廖元豪說，多年來，從服貿開始，大家覺得，很重要的案子就要送立院審查，這是政治影響，是一種錯覺，好像重要的案子就一定要送到立法院。
不過，廖元豪說，立法院還是有幾個方式可以監督。第一，直接修法，要求瘦肉精完全零檢出，規定衛福部如果要調整，就要經過國會同意。如果立委願意修法，可以做到最多監督。
廖元豪表示，第二，「行政命令」在法律上，立院還是可以監督、審查。行政部門公告的命令送到立法院，理論上，立法院一直都可以審查，只是長期以來，立法院通常都很懶惰、沒有審查，送來就放著。
廖元豪還說，第三，立委還可以透過質詢部會、審查預算的方式，進行監督。
對於現行的憲政體制之下，總統有權無責。廖元豪說，雖然政策的主管機關是在行政院，但是總統一開口，大家都會照做。總統藉由任命行政院長來控制部會，立法院監督行政院監督了老半天，但真正的控制人還是總統。如果要處理這個問題，就要修憲，不然就是總統自己要克制。
廖元豪指出，修憲很困難，因為每個總統都喜歡現行制度。如果要修憲，一是走向內閣制、總統虛位化，不然就是走向真正的總統制，讓總統真正負責。但這只是理想，因為執政黨都不想碰這件事。
既然總統現行不受國會監督，那該如何監督總統？廖元豪指出，「最後還是要靠民意」，民眾自己要記得政黨所做的事情，下次選舉時，決定要不要投給這個政黨。