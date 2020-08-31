行政命令開放美豬牛無監督機制？學者笑：有！但形同具文

吳景欽表示，在探討蔡政府用行政命令開放美豬、美牛之前，必須先釐清《動物用藥品管理法》及農委會28日公告的行政命令及後續農委會的對萊克多巴胺使用範圍的解釋。
根據《動物用藥品管理法》第5條第1款之規定，原為「經中央主管機關公告禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列」，而農委會在28日公告新增了但書「但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺（Ractopamine）含藥物飼料添加物」。
吳景欽解釋，行政命令必須有法律授權，且不得逾越法律規定的範圍；從《動物用藥品管理法》第5條第1款看來，只規定了製造、調劑、輸入、輸出、販賣、陳列等，從這次農委會28日公告新增的但書「但不包括作為供牛及豬隻使用之萊克多巴胺（Ractopamine）含藥物飼料添加物」看來，並沒有太大問題，問題是出在後續農委會對萊克多巴胺使用範圍的解釋。
為什麼會說行政命令沒什麼問題，問題是出在主管機關後續的解釋？吳景欽說，這次透過行政命令新增的但書，沒有牽涉到「限定區域」，也就是「沒有授權可以根據不同區域，而對萊克多巴胺的使用有不同標準」，養豬能不能用萊克多巴胺就是「YES or NO」的問題，要核准就是一次性都核准。
但農委會卻說，進口台灣的美豬可以含萊克多巴胺，但卻依舊禁止國內養豬戶使用，主管機關這樣「超譯」母法的方式，讓這個行政命令有問題。
回到「監督機制」的問題，吳景欽表示，法條雖未通過立法院，但也不能全然說沒有監督機制，所有依據法律授權的命令都還是要送進立法院；而根據《立法院職權行使法》立法委員其實是有權針對行政命令進行審查，經過審查後若認為行政命令有違反、變更或牴觸法律者，或應以法律規定事項而以命令定之者，應提報院會，經議決後，通知原訂頒之機關更正或廢止。
吳景欽笑著說：「但備查有啥用？立院覺得沒必要，那就備查，立法院如果覺得這次沒有經過充分討論、有疑義、逾越法律授權，就可以進行命令是否違法的審查，但問題是立法院民進黨立委過半，就算有反對的綠營立委，最多也就是棄權不投票。」
至於藍營要求蔡英文前往立法院進行國情報告，吳景欽指出，《憲法增修條文》及《立法院職權行使法》其實都有立委可發起總統到國會進行國情報告的相關規定，但問題一樣：「現在誰是多數黨？」
吳景欽不諱言的說，在藍綠一樣爛的情況，未來選民可能要考慮分離投票，形成真正的制衡，或許有人會說「朝小野大，政策難以推動」，但在人民拿執政黨沒轍的情況下，選民要去思考不要讓一黨獨大、要分離投票，不是有藍綠能投，而應該去扶助其他小黨，讓這些小黨成為關鍵少數，否則人民永遠都只會被藍綠勒索。