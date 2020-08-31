陳情吃閉門羹　羅智強要求陳其邁兌現雙諾言

羅智強今騎機車到高雄市政府四維行政中心，不少藍營支持者到場見鐵門關上無法進門，現場開始鼓譟，叫罵聲不斷，羅智強指出，「人而無信，不知其可也」，陳其邁一直是一個非常重視信用的政治人物，所以特從台北騎著摩托車下來來找拜訪陳其邁，就是要送上兩個禮物。
第一個禮物就是陳其邁曾經說過，當瘦肉精放進台灣的時候，那就是總統下台的時候，我要請我們陳其邁市長來兌現承諾，站出來叫蔡英文總統按照陳其邁過去的主張的要求，呼籲蔡英文總統下台；第二件事情，陳其邁市長過去曾批評國民黨不應該把公投綁大選視為洪水猛獸，但是二零一九年蔡英文總統大令之下，民進黨的立法院把公投跟大選拆開來，沒收了人民的公投，不能夠讓堅持公投綁大選的陳其邁市長，被公投綁大選的連署排除在外。
高雄市政府先由1999主任蔣奇樺出面代表收下，但現場民眾不滿市府鐵門不開，現場不斷鼓譟，大罵「民進黨不好台灣不會好」、「市民為什麼不能進去」、「市長還在睡」等語，市議員也痛批不讓人民進入市府「這是什麼樣的一個蠻橫無理的政府」，並群眾並拍打鐵門，高喊「陳其邁打開大門」，但現場警方則強調，並未阻止「洽公」民眾進入。
最後三名市議員成功進入市府，並由高雄市政府副秘書長王啟川代表接見，議員劈頭就問「命令究竟是誰下的？」、「為什麼不讓民意代表進來？」、「高雄市政府在怕什麼？」、「現在高雄沒市長了嗎？」、「市府要對付市民朋友嗎？」，強調新市府才剛上任，要坦然面對民意代表背後所代表的民意，以及對議會的尊重，今日此舉根本是在「藐視議會」，新的市府團隊竟是用這種方式在處理民眾陳情；副秘書長王啟川則表示市長確實有事外出，並不在四維行政大樓，並表示絕對會將議員的意見，與陳情資料轉交給市長。
新聞局長董建宏則表示，市長率領副市長及秘書長特別專程去岡山拜會副議長陸淑美，顯示我們府會關係的和諧，這特別要向大家說明清楚，市府絕非故意不讓市長或者是副市長來接見任何的陳情，市長非常重視這件事情。
對於沒開鐵門，與回報時間太長，造成現場民代、民眾不滿，董建宏強調，市府都有標準的陳情的程序，市府第一時間就先找一九九九主任代表接待了解，但是因為現場覺得層級不夠，所以才會才會有一個溝通的過程說，要派誰來接見？陳情是人民的權利，但基本上還是要知道陳情什麼事情，再責成相關的局處去處理，如果程序上還有不周到的地方，一定會努力去把它修正，如果真的有不適當的地方，我們會做檢討跟改善。