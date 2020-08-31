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蔡英文訪桃園兩館　反航空城徵收婦人：總統幫幫我

記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-08-31 19:51:33

▲蔡英文表示，軌道建設是低碳的綠色運輸，也能帶動區域的整體發展，中央將會持續支持桃園的軌道建設。（圖／桃園市政府提供）
▲蔡英文表示，軌道建設是低碳的綠色運輸，也能帶動區域的整體發展，中央將會持續支持桃園的軌道建設。（圖／桃園市政府提供）
總統蔡英文今（31）日在桃園行程滿滿，先是景福宮參香，接著再參訪「桃園市新住民文化會館」及「桃園軌道願景館」，她表示，軌道建設是低碳的綠色運輸，也能帶動區域的整體發展，中央將會持續支持桃園的軌道建設，「三心六線，美好正實現」，和地方攜手合作。

陪同參訪的桃園市長鄭文燦指出，「桃園軌道願景館」的前身為「桃園車站舊倉庫」，興建於民國25年，在他擔任市長之後，將其指定為歷史建築並決定活化使用成為桃園軌道願景館，更曾獲得公共工程金質獎的肯定，館內共有軌道歷史區、軌道技術區、軌道願景區、多媒體互動區、交通圖書室及戶外展示區等6大主題展區，藉由桃園軌道願景館，讓民眾更加瞭解桃園的軌道建設，市府未來也會持續努力，把桃園打造為人本交通、綠色交通的城市。

蔡英文表示，今天上午的行程都在桃園市，稍早和市長鄭文燦一起到新住民文化會館，接著又到了軌道願景館，從這兩項行程看得出鄭非常用心，團隊也充滿創意，把一個倉庫變成軌道願景館，讓大家感受這個空間，也可以瞭解桃園市的建設計畫，尤其是一進來看到火車站的模型，真的非常不一樣。

蔡英文提到，根據她這幾年的觀察，桃園市在鄭文燦的帶領下是一天比一天更有自信的城市，桃園的軌道建設包括已經通車的機場捷運、正在施工的捷運綠線、進入綜合規劃階段的捷運棕線、三鶯線延伸八德、綠線延伸中壢等路網。

蔡英文說，軌道建設是低碳的綠色運輸，也能帶動區域的整體發展，桃園的軌道建設，中央一定會持續支持，一條一條來實現，桃園有軌道的歷史文化，也有軌道建設明確的藍圖，在中央地方攜手合作下，「三心六線，美好正實現」，一起打造出桃園發展的黃金時代。

不過在蔡英文準備離開願景館時，有一名反對航空城徵收的婦人高舉布條大喊「總統幫幫我」試圖向蔡陳情，被警方攔阻勸離，蔡則是未回應隨即上車離去。

關鍵字

蔡英文 新住民 航空城 鄭文燦 軌道願景館

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