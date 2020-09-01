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直播／捷克議長立院演說　非邦交國第一人

記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-09-01 09:33:12

▲捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）在政大發表演講。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.31）
▲捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）在政大發表演講。（圖／記者呂炯昌攝.2020.08.31）
抵台訪問的捷克參議院議長韋德齊受邀今(1)日受邀到立法院發表演說，是立法院睽違45年後，再度有外國議長在議場發表演說，同時也是非邦交國議長中第一人。

 

關鍵字

捷克 韋德齊 立院 演說 邦交國

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