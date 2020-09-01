地方縣市政府反美豬　蘇貞昌：中央地方一條心才不會亂

蘇貞昌指出，台灣防疫有成，同時對保護國人健康非常重要，但是也要走向國際，所以蔡總統宣布，我們是基於科學的證據、國際的標準，而且我們希望中央、地方一條心，既保護國人健康，又能和國際接軌，同時保護產業，中央、地方大家應該同步一條心，這樣才不會亂。
蘇貞昌說，這次不但有縝密的規劃，同時一定會保護消費者的健康，所以都會明白標示。政府還會照顧產業，養豬產業可以看出這幾年來政府非常用心、用力，所以政府守住了非洲豬瘟、口蹄疫拔針成功，也可以豬肉外銷了。「我們要外銷人家，我們也不能拒絕人家」。
蘇貞昌說，政府特別還在中央設立了100億元的照顧養豬產業的基金，會從各方面讓產業絕不會受到任何損害，未來還因為政府投入這樣的資金，可以大大地從整個養豬設備各方面改善，並且支持產業會愈來愈好。
蘇貞昌也說，其實美豬早有進口，但因為台灣豬好吃得多了，台灣人飲食習慣也吃台灣豬，所以經過這麼多年，台灣豬還佔9成多以上，所以我們會明白地標示。大家喜歡吃台灣豬，飲食習慣應該也不會改變，同時我們備有100億照顧產業的基金，產業絕不會受害，未來我們因為拔針成功可以外銷，產業還大有發展。
至於開放美豬牛對於台美貿易的關係，蘇貞昌說，台灣對美國外銷非常多，美國是我們最大、最重要的貿易夥伴。因為蔡總統的努力、台美關係的改善，像昨天晚上經濟部長王美花就跟美國國務院亞太助卿正式視訊對話，並且還宣布未來會開啟經濟對話，美國的次卿還會來主持。可以看出，這都是往好的方向發展。
蘇貞昌說，台灣是一個靠外銷導向的國家，很多產業都一再拜託政府看能不能打開貿易，人家免關稅，我們卻有關稅，好像綁著一隻手在跟人家競爭，所以對這次蔡總統的開放政策大大的歡迎，並且表示大的支持。
蘇貞昌指出，未來，相信台灣要加入很多國際貿易協定的談判等等，都會大大有利。比如我們一直要爭取參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），CPTPP的成員也都有開放美牛、美豬進口，所以台灣不能自己關起門來、自己訂一套標準，而不照國際的標準、不照科學的證據，這樣走不出去，這樣我們要跟國際談判，人家也會覺得台灣怎麼這樣，也不會跟我們展開。所以台灣一定要能夠在世界有一席之地，台灣一定要做好貿易，台灣也會照顧國內的產業，台灣更會照顧國人、消費者的健康。