迎接捷克議長到訪　立院布置民主友誼牆

捷克參議院議長韋德齊率團訪問台灣，並獲立法院長游錫堃邀請今（1）日在立院議場發表演說，成為非邦交國議長在立院公開演說第一人。為了歡迎韋德齊到訪，立院特別佈置

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▲為了歡迎韋德齊到訪，立院走道櫥窗布置捷克特展，講述「布拉格之春」等捷克歷史、介紹捷克國會，以及捷克風俗文化與人文藝術。（圖／記者呂炯昌攝.2020.09.01）