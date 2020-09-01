迎接捷克議長到訪　立院布置民主友誼牆

捷克參議院議長韋德齊率團訪問台灣，並獲立法院長游錫堃邀請今（1）日在立院議場發表演說，成為非邦交國議長在立院公開演說第一人。為了歡迎韋德齊到訪，立院特別佈置民主友誼牆 ，紀錄捷克民主化過程與台捷友好發展。立法院秘書處表示，「台捷攜手、民主前行」的民主友誼牆，利用時間序列的方式，講述捷克與台灣由過去威權體制到追求民主自由價值的過程。牆上指出，守護主權，追求民主自由，是台灣與捷克共享的信念與價值。9月1日為台捷民主同盟的堅定友誼，共譜美麗的一頁。牆上也印有韋德齊與游錫堃兩人的照片，以及過去捷克政要訪問立法院與院長的合照。另外，在立法院議場旁的走道一側，也布置捷克特展，講述「布拉格之春」等捷克歷史、介紹捷克國會，以及捷克風俗文化與人文藝術，包括捷克音樂、捷克啤酒與國人較為熟知的Škoda汽車。▲為了歡迎韋德齊到訪，立院走道櫥窗布置捷克特展，講述「布拉格之春」等捷克歷史、介紹捷克國會，以及捷克風俗文化與人文藝術。（圖／記者呂炯昌攝.2020.09.01）▲為了歡迎韋德齊到訪，立院走道櫥窗布置捷克特展，講述「布拉格之春」等捷克歷史、介紹捷克國會，以及捷克風俗文化與人文藝術。（圖／記者呂炯昌攝.2020.09.01）