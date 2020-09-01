藍委聲請水利會改制釋憲　大法官拒受理

立法院於2018年1月17日三讀修正通過《農田水利會組織通則》，將農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿將由政府指派；並準用公務人員行政中立法。
中國國民黨立法院黨團認為，農田水利會組織通則第40條牴觸憲法主權在民之民主原則，也侵害憲法第14條保障集會結社自由權、第15條財產權及第23條比例原則，向大法官聲請釋憲。
大法官指出，立法委員現有總額三分之一以上聲請解釋憲法，須就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者，始得為之。本件聲請人並未敘明行使何種職權，適用該規定發生有何牴觸憲法之疑義，與司法院大法官審理案件法要件未合。
大法官表示，立法院為國家最高立法機關，有議決法律制定案或修正案的專屬職權。立法委員基於維護憲政秩序及法治原則職責，於制定或修正法律時，應自行審定符合憲法意旨的條文。如果法律公布施行經相當時日，立委認為有違憲疑義，自應先行提出修正案，並於確定修法未成後，由少數之三分之一以上立法委員聲請解釋。
大法官指出，相關規定於107年1月31日修正公布，聲請人若確信規定有違憲疑義，應先行使其憲法所賦予的修法權限未果後聲請釋憲，但未見法律修正案提出。另，行政院同年3月27日曾函請立法院審議「《農田水利會組織通則》第19條之2及第38條之1條文修正草案」，但仍未議決。
大法官認為，本件聲請案與《司法院大法官審理案件法》第5條第1項第3款規定不合，決議不受理。