45手槍老舊又笨重！海軍汰換將買1442把T75K3手槍

110年國防預算書昨(31)日送抵立法院，預算報告書指出，海軍將編列4516萬3千元預算，採購1442把

4516萬3千元預算，納入110-114年度編列。首（110）年辦理新型手槍先期作業，111年度計畫籌補851把手槍、112年度282把、113年度76把、113年度233把。

俗稱「45手槍」的Ｍ1911手槍服役超過一甲子，部分還是美軍二戰時期使用過的軍援，在國軍部隊中因零件磨損嚴重，多數早已無法正常射擊。

國防部因而在2018年編列3億6862萬多元預算，以軍備局205廠研製的T75K3手槍汰換。

軍備局205廠研發T75K3手槍時，參考各國主流槍枝性能與規格進行研改，研改項目包含可讀式彈夾、擊錘簧、緩衝套筒總成、保險、滑蓋、板機、彈匣扣、裝拆銷、機箱、槍管與U型護套等共計11項研改。

近期傳出「先裝上彈匣，再套槍繩」會發生無法換彈匣的情況，在緊急情況時會成為致命設計。對此，軍方澄清表示，按標準程序使用應不會發生無法換彈匣的問題。