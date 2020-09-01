45手槍老舊又笨重！海軍汰換將買1442把T75K3手槍

海軍在預算中指出，因應現行手槍至今已逾年限，裝備機件老舊、槍膛磨損嚴重、後座力大、重量過重，且裝彈量低，亟需辦理汰換。海軍計畫籌補新型手槍1442把（含附屬裝備），本軍計需4516萬3千元預算，納入110-114年度編列。首（110）年辦理新型手槍先期作業，111年度計畫籌補851把手槍、112年度282把、113年度76把、113年度233把。
俗稱「45手槍」的Ｍ1911手槍服役超過一甲子，部分還是美軍二戰時期使用過的軍援，在國軍部隊中因零件磨損嚴重，多數早已無法正常射擊。國防部因而在2018年編列3億6862萬多元預算，以軍備局205廠研製的T75K3手槍汰換。
軍備局205廠研發T75K3手槍時，參考各國主流槍枝性能與規格進行研改，研改項目包含可讀式彈夾、擊錘簧、緩衝套筒總成、保險、滑蓋、板機、彈匣扣、裝拆銷、機箱、槍管與U型護套等共計11項研改。
T75K3最大特色為輕量化，由原先使用鋁合金材料，改以輕量化複合式材料取代，重量較現行部隊使用重達1110公克的T51K1(.45手槍)以及960克的T75K1大量下降，T75K3僅重800克，不論是重量與槍身長度都較舊式槍枝更為輕攜，在使用上更加順手。
T75K3並新增戰術滑軌，可結合雷射指示器與戰術槍燈等周邊配件，符合MIL-STD-1913規範。相較於45手槍與T75K1槍管膛線使用6條陰陽膛線，T75K3改為8角式膛線，官方測試精度穩定，槍管壽限更高達8000發，遠高於陸軍所需以及世界標準。
國軍新配發的T75K3手槍，更仿效警方採購防搶槍套，讓官兵執勤時能更加安心。近期傳出「先裝上彈匣，再套槍繩」會發生無法換彈匣的情況，在緊急情況時會成為致命設計。對此，軍方澄清表示，按標準程序使用應不會發生無法換彈匣的問題。